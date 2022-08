Marius Avram, fost arbitru, alergat de Dan Petrescu la pauza unui meci: Mă întreba de unde am ştiut

"La un meci CFR Cluj cu Farul, pe atunci Viitorul Constanța, am anulat un gol pe intuiția mea pentru un henț. Din privirea jucătorului mi-am dat seama că e vinovat. Am întrebat asistentul de pe linia 1, nu a văzut nimic. Am întrebat asistentul de la linia 2, nu a văzut nimic. L-am întrebat și pe al patrulea oficial, nici el nu a văzut nimic.

Atunci am zis că o iau eu pe intuiția mea, cunoscând jucătorii. Dan Petrescu mă alerga la pauză și mă întreba "de unde ai știut, de unde ai știut că a fost henț?", fără a-mi spune că am greșit", a povestit Marius Avram la Digi Sport Special.

Kyros Vassaras, avertisment pentru toţi arbitrii din România

"Se pare că arbitrii în acest moment, cei din cabina VAR, folosesc acest sistem de comunicare pentru a-și ajuta colegii din teren în afara protocolului normal al colaborării dintre VAR și arbitrul din teren.

Lucrul acesta a fost sesizat și de către cei de la CCA, iar Kyros Vassaras le-a transmis astăzi un mesaj tuturor arbitrilor prin care le-a spus următoarele:

În acest moment vă atrag atenția că folosirea sistemului VAR în afara protocolului este strict interzisă și vor exista consecințe. Atenție că sunteți înregistrați și monitorizați permanent. Arbitrilor din teren li se recomandă cu tărie să ia decizia bazată pe instinctul lor și să nu mai aștepta din cabina VAR să li se comunice că e galben sau nu e galben.

După cum bine știm, intervenția VAR se face pentru un roșu, penalty, gol, nu mai repetăm. Practic tu ca arbitru dai puterea celor din cabina VAR și pierzi din personalitatea aia de pe teren.

S-au mai întâmplat și în alte campionate în primul sezon să fie astfel de întâmplări. Ori să se intervină prea multe, ori prea puțin, dar face parte din acest reglaj care se face pe parcurs", a spus Marius Avram la Digi Sport Special.

Ce spune echipa VAR despre meciul FCSB - U Craiova 1948

"Având în vedere informațiile din mass-media referitoare la sistemul VAR la meciul FCSB – U Craiova 1948, echipa de implementare VAR în România face următoarele precizări:

Referitor la faza din minutul 53, când s-a verificat abaterea comisă de Dawa în propriul careu, semnalul a intrat pe monitorul VAR de la marginea terenului înainte de a se comuta pe imaginile care trebuiau să vină din mașina VAR. Astfel, pentru câteva secunde, pe monitor s-au văzut imaginile din transmisiunea TV.

Din punct de vedere tehnic, încă mai sunt necesare anumite reglaje. Împreună cu partenerii responsabili de partea tehnică și administratorii stadioanelor, echipa de implementare VAR în România face toate eforturile pentru a se rezolva această situație.Sistemul VAR implementat în România este unul care îndeplinește toate criteriile FIFA. De asemenea, instruirea arbitrilor și a tehnicienilor VAR s-a făcut conform indicațiilor FIFA și sub supravegherea FIFA", se arată într-un comunicat postat pe site-ul FRF.

Amintim că arbitrul partidei FCSB - U Craiova 1948 a avut nevoie de aproximativ 5 minute pentru a acorda lovitură de la 11 metri pentru oaspeţi după consultarea sistemului VAR, care nu funcţiona corespunzător.

