Marius Budăi avertizează: eliminarea plafonării adaosului la alimente ar lovi milioane de români

Prețurile alimentelor de bază ar putea să crească brusc cu peste 20% dacă plafonarea adaosului comercial este eliminată, avertizează ministrul Muncii, Marius Budăi.

Marius Budăi avertizează că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimente ar putea avea efecte dramatice asupra buzunarelor românilor. Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul Muncii atrage atenția că prețurile produselor de bază ar putea să crească brusc cu peste 20%, afectând în special familiile cu venituri mici și medii.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS), după doi ani de la introducerea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prețurile au înregistrat scăderi semnificative:

- franzelă - minus 16%

- brânză - minus 17%

- zahăr - minus 33%

- unt - minus 15%

- făină - minus 36%

- mălai - minus 34%

- carne de porc - minus 10%

- legume - între 2% și 35%

„Este limpede că dacă s-ar scoate plafonul, prețurile ar crește cel puțin la nivelul de acum doi ani, la care trebuie să adăugăm scumpirea energiei, majorarea accizelor la carburanți și creșterea TVA!”, a precizat Budăi într-un mesaj publicat pe Facebook.



Impactul asupra românilor: creșteri de preț de peste noapte

Ministrul Muncii a subliniat că eliminarea plafonării ar afecta în mod direct milioane de români cu venituri mici și medii. „Alimentele de bază s-ar scumpi peste noapte cu cel puțin 20%! Impactul ar fi catastrofal!”, a avertizat Budăi.

El a mai adăugat că măsura nu distorsionează piața, producția nu a scăzut, iar retailerii au obținut profituri considerabile în ultimul an.

Budăi a lansat un apel direct parlamentarilor și coaliției de guvernare: „Domnule Bolojan, opriți-vă din această nebunie! Stimați colegi de coaliție, nu aveți niciun motiv să scoateți plafonarea! Nu este nicio distorsiune în piață!”.

El a mai punctat că opoziția față de măsură vine adesea de la cei care nu sunt preocupați de prețurile alimentelor din piață, dar că românii obișnuiți cu restaurantele ar simți imediat impactul creșterii prețurilor.

Ministrul Muncii a avertizat că PSD nu va permite eliminarea plafonării. „Dacă premierul nu prelungește plafonarea, vom interveni în Parlament, în procedură de urgență!”, a încheiat Budăi.

