Marea regionalizare. Adevăratul motiv pentru care nu s-au realizat reformele administrative. Marian Petrache, explicații / video

Marian Petrache a explicat că, în 2012, a fost implicat în proiectul de regionalizare și comasare a localităților din România, alături de Liviu Dragnea, ca parte dintr-un proiect mare al USL. Acesta consideră că numărul actual de comune este mult prea mare și că beneficiile regionalizării ar fi mari, mai ales în epoca internetului.

„Știu că erați implicat în 2012, când trebuia redesenată harta interioară a României, cu comasarea de localități”, a spus Bogdan Chirieac.



„Câtă nevoie ... Am lucrat cu Liviu Dragnea la regionalizare. Era un proiect mare al României de atunci, al USL-ului. Ne-am întâlnit cu un ministru polonez, o doamnă ministru, care ne-a spus de beneficiile regionalizării și lor le pare rău că nu au mers mai adânc, adică nu au lăsat mai puține regiuni și mai puține localități.



Adică, din punctul meu de vedere, din 2900 de comune câte are România astăzi, nu avem nevoie de mai de mult de 700-900. Vorbim de epoca internetului, beneficii cât cuprinde. Numai beneficii. Nu mai trebuie să vină cetățeanul astăzi cu hârtia la primărie. Ce să facă la primărie? Avem internet.



O să spuneți: „Domne, dar ăia bătrâni nu ...”. Ăla bătrân poate să se ducă, ca să nu spun că și ăla bătrân poate fi învățat, că nu s-a născut nimeni învățat”, a spus Marian Petrache.



„De ce credeți că nu se întâmplă lucrul ăsta despre care vorbește toată lumea că e necesar și nimeni nu face nimic?”, a întrebat Bogdan Chirieac.



„Pentru că se opun primarii și președinții de județ”, a spus Marian Petrache.

„Nu au dimensiunea necesară să domine membrii de partid"

Marian Petrache a explicat că structura internă a partidelor politice, dependentă de votul primarilor, împiedică reformele. Potrivit acestuia, deși primarii și președinții de consilii județene nu mai au aceeași influență electorală ca înainte, partidele evită comasarea UAT-urilor și regionalizarea, din teamă că nu ar putea să-și domine membrii.



„Eu cred că e o problemă și de structură internă a partidelor politice care continuă să se bazeze pe primari”, a spus Bogdan Chirieac.



„Din păcate, președinții de partid de astăzi sunt dependenți de votul primarului la alegerile interne. Atunci, cel care vrea să fie președinte, trebuie să facă pe placul lor. De aia am spus că mi-e greu să cred că cele două partide au capacitatea de a se reforma. Nu mai pot!”, a spus Marian Petrache.

„La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie și la alegerile parlamentare din 1 decembrie s-a dovedit că primarul nu mai are rolul electoral pe care obișnuia să-l aibă cu ani în urmă, fiindcă lumea nu mai are încredere. (...) Oamenii care câștigaseră lejer președinția consiliului județean sau primăria s-au dus în sate, în campanii, și le-au spus foarte clar: „Pe matale te-am ales ca ne-ai făcut apă, canal, gaz și asfalt, dar la președinție lasă-ne pe noi să hotărâm pe cine vrem președinte". Știindu-se asta în legătură cu primarii, de ce credeți că președinții de partide doar pentru alegerile interne nu vor să facă această regionalizare și comasare de UAT-uri?”, a spus Bogdan Chirieac.



„Pentru că nu au dimensiunea necesară să domine membrii de partid, în sensul bun al cuvântului. Mie mi se pare că e puțină lașitate pentru că trebuie să-i asumi apartenența la partidul din care faci parte, nu la momentul votului, înainte să faci presiune pe propriul partid să se reformeze și să facă ce trebuie, nu să te duci tu cu două fișe de oameni care nu au nicio treabă cu o funcție, să-l propui pe ăla acolo că ai și tu niște obligații. Nu! Tu, om politic, primar, trebuie să faci presiune pe partid să facă ce trebuie pentru că îți face ție rău imaginea partidului”, a spus Marian Petrache la DC News.

