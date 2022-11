Marea farsă și o afacere irezistibilă: 4,2 trilioane de euro în fonduri care promit o lume verde. Cine se îmbogățește de fapt

Investițiile durabile sunt în plină expansiune. Numai în Europa, investitorii investesc în prezent 4,2 trilioane de euro în fonduri care promit o lume durabilă într-un fel sau altu, potrivit Follow the Money. Mulți investitori consideră irezistibilă promisiunea creșterii ecologice – unde randamentul financiar și o economie durabilă merg mână în mână.

Un sondaj realizat de mai multe instituții media de investigație a constatat că la scară europeană aproape jumătate din fondurile ”verzi” sprijină activități legate de combustibilii fosili sau aviație folosind subterfugii legale.

Fondurile sunt create pentru a sprijini energia și activitățile durabile, dar aproximativ jumătate din investițiile fondurilor verzi ar ajunge în activități legate de combustibilii fosili sau aviație.

Investiții în cobustibilii fosili

Aceasta este reclamația care provine dintr -un sondaj realizat de diverse mass-media europene care a analizat componența portofoliului celor 838 de fonduri de acțiuni ”dark green” (adică care includ obiective de sustenabilitate în politica lor investițională) prezente pe piața europeană.

Potrivit sondajului, aproape jumătate (388) investesc în una sau mai multe companii active în domeniul combustibililor fosili sau al aviației, două dintre principalele cauze ale încălzirii globale și ale schimbărilor climatice.

”Follow the Money, Investico și nouă alte mass-media europene de top au colectat portofoliile a sute de fonduri de investiții care se etichetează drept black green. Am construit o bază de date cu toate investițiile lor și au fost mii, însumând peste 619 miliarde de euro. Am apreciat aceste investiții după propriul standard de durabilitate. Rezultatul: în mai mult de jumătate dintre fondurile de investiții care se etichetează drept dark green, am găsit investiții în industria combustibililor fosili sau în industria aviației”, scrie raportul.

Fondurile examinate sunt cunoscute sub denumirea de fonduri ”Articol 9”, deoarece sunt definite de normele europene ca vizând investiții durabile sau reducerea emisiilor.

”Fondurile care pretind statutul de ”Articol 9” trebuie să urmărească un obiectiv social sau de mediu explicit, cum ar fi prevenirea încălcării drepturilor omului sau a poluării mediului”, explică Follow the Money, unul dintre ziarele de investigație care a coordonat ancheta.

Reglementări europene interpretabile, afaceri profitabile

De anul trecut, reglementările europene au impus instituțiilor financiare să dezvăluie nivelul de sustenabilitate al fiecăruia dintre produsele lor de investiții. Însă, potrivit anchetei, definirea proastă a reglementărilor a determinat multe fonduri să exploateze lacunele pentru a muta milioane de euro în sectoarele poluante. Autoritatea olandeză de reglementare a serviciilor financiare AFM a declarat că nu există o definiție concretă a investițiilor ”durabile” și că Comisia Europeană ar trebui să vină cu reguli mai clare.

Conform celor dezvăluite de jurnaliștii care au realizat sondajul, în Italia, de exemplu, peste 49% din investițiile de culoare dark green ajung în companii gri (adică companii care nu au caracteristici de sustenabilitate). Banii ajung să finanțeze mari mari (inclusiv Shell, Total, BP și Saudi Aramco), companii aeriene (inclusiv Lufthansa, Delta și Air France-KLM) și giganți ai cărbunelui (cum ar fi RWE, Glencore și Uniper).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News