Marea Britanie va recunoaște statul palestinian, chiar după ce Trump își va încheia vizita de stat - Surse The Times

Marea Britanie se pregătește să recunoască statul palestinian în acest weekend, imediat după încheierea vizitei președintelui american Donald Trump.

Marea Britanie va recunoaște formal statul palestinian în acest weekend, chiar după ce președintele american Donald Trump - care se opune deciziei - va părăsi țara după vizita sa de stat, transmit surse The Times, relatează Reuters.

Keir Starmer, pregătit să recunoască statul palestinian după vizita lui Trump

Premierul Keir Starmer a avertizat în luna iulie că va recurge la această măsură dacă Israelul nu va face pași pentru a ușura suferința din Fâșia Gaza și dacă nu va ajunge la un armistițiu în aproape cei doi ani de conflict cu gruparea militantă Hamas.

Israelul afirmă că recunoașterea unui stat palestinian, pe care Franța, Canada și Australia au anunțat, de asemenea, că o vor face în această lună, ar recompensa gruparea Hamas.

Ziarul The Times, fără a-și divulga sursele, scrie că Marea Britanie va face un anunț după ce Trump își va încheia vizita, joi.

În luna iulie, Donald Trump, aflat în a doua sa vizită de stat în Marea Britanie, o premieră pentru un președinte american, a declarat că nu ar avea nicio problemă dacă Marea Britanie ar lua o astfel de decizie. Totuși, de atunci, Statele Unite și-au exprimat clar opoziția față de orice astfel de acțiune din partea aliaților europeni.

Starmer, care se află sub presiunea unor membri ai Partidului Laburist să adopte o poziție mai dură față de Israel, spusese că Marea Britanie va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală a ONU de săptămâna viitoare, cu excepția cazului în care Israelul va face pași substanțiali pentru a ameliora situația din Gaza.

Marea Britanie susține de mult timp politica „soluției celor două state” ca mijloc de a pune capăt conflictului din regiune, precizând însă că recunoașterea statului palestinian ar trebui să aibă loc doar la momentul potrivit.

