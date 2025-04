Marco Rubio: Administraţia Trump va aborda cu liderii europeni problema libertăţii de exprimare

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, a anunţat miercuri închiderea unui oficiu al Departamentului de Stat al cărui obiect de activitate era combatarea dezinformării externe, dar despre care a afirmat că era de fapt o instituţie de cenzură care în plus risipea fonduri, şi a avertizat că diplomaţia americană va pune accentul pe libertatea de exprimare, inclusiv în relaţiile cu ţările din UE, unde SUA consideră că această libertate este ameninţată, consemnează agenţiile AFP, Reuters și Agerpres.



Oficiul Departamentului de Stat pentru contracararea manipulării informaţiilor şi ingerinţelor externe (Counter Foreign Information Manipulation and Interference - R/FIMI) a fost creat de administraţia fostului preşedinte democrat Joe Biden pentru a înlocui Centrul pentru angajament global (Global Engagement Center - GEC), care a fost desfiinţat în decembrie 2024 după ce republicanii au reuşit în Congres să-i sisteze finanţarea.



În timp ce democraţii descriu R/FIMI drept un instrument important în combaterea dezinformării ruse şi chineze, acest oficiu a fost puternic criticat de republicani, conform cărora el s-a îndepărtat de la misiunea sa şi a cenzurat opiniile conservatoare, mai ales în mass-media. Potrivit lui Elon Musk, acest oficiu a fost "cel mai rău" instrument al cenzurii guvernamentale şi manipulării prin presă în SUA.



Potrivit lui Rubio, "sub administraţia anterioară, acest serviciu, care a costat în fiecare an contribuabilul peste 50 de milioane de dolari, a cheltuit milioane pentru a reduce la tăcere vocile americanilor pe care ar fi trebuit să îi apere".



Într-un interviu acordat Fundaţiei pentru Libertatea Online, publicat de ministerul său, Rubio a mai anunţat că fondurile economisite prin desfiinţarea acestui oficiu vor fi folosite pentru "difuzarea unui mesaj pro-american" menit să "apere libertatea de exprimare, care este ameninţată în lumea întreagă, inclusiv în ţări aliate".



El nu a menţionat Rusia sau China printre ameninţările la adresa libertăţii de exprimare, ci a vorbit despre "cazuri" neprecizate din ţări occidentale "unde oamenii postează ceva online, iar apoi poliţia bate la uşă şi mergi la închisoare pentru 60 de zile".



"Acesta este un lucru nebunesc care se întâmplă, iar vicepreşedintele (SUA, J. D. Vance) l-a abordat în discursul său la conferinţa de la Munchen în februarie", a completat Rubio.



"Dacă o ţară, sau un grup de ţări în cazul UE (...), îi atacă pe americani pentru remarcile lor, aceasta devine o sursă de iritare pentru SUA şi chiar mai mult decât atât", a avertizat secretarul american de stat.



"Aceasta împiedică cooperarea (...), dacă ei atacă nu doar pe cineva cunoscut, cum este Elon (Musk), ci pe oricine" altcineva, a punctat Rubio, referindu-se la avertismentul transmis de Comisia Europeană anul trecut patronului reţelei de socializare X să modereze un interviu luat de Musk lui Donald Trump, atunci candidatul republican la alegerile prezidenţiale din SUA.



Astfel de atacuri "ar putea conduce la ameninţarea (...) chiar şi a unor înalţi responsabili ai SUA", a mai atenţionat Marco Rubio.



În acest context, el a anunţat că administraţia Trump va aborda chestiunea libertăţii de exprimare în discuţiile sale cu liderii europeni. "Veţi vedea că noi vom continua să punem accentul pe aceasta în diplomaţia noastră", a indicat secretarul de stat al SUA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News