Marcel Ciolacu a lăudat un ministru PNL, dar le cere lămuriri: "Colegii din coaliție trebuie să dea niște explicații" 

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, la Focşani, că nu are probleme cu colegii de coaliţie, dar aceştia "trebuie să dea nişte explicaţii" cu privire la unele decizii din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), precum achiziţiile de vaccinuri anti-COVID sau liberalizarea pieţei energiei.

"Eu cred că avem datoria de a fi foarte echilibraţi, de a ne continua munca alături de români, de a da explicaţii, nu de a evita să dăm explicaţii. Să spunem foarte clar de ce luăm anumite decizii. Câteodată se spune că eu am anumite probleme cu anumiţi colegi de coaliţie. Nu am nicio problemă cu nimeni. Ei trebuie să dea nişte explicaţii. Trebuie să spună de ce au trecut în PNRR că închid termocentrale, când nu le-a cerut nimeni. Trebuie să dea explicaţii de ce au liberalizat preţul (la energie - n.r.), fără să pună nimic în loc. Nu trebuie să dea Sandu Rafila explicaţii de ce trebuie să plătim un miliard de euro pentru vaccinuri care depăşeau de zece ori populaţia României. De ce nu au prins irigaţii în PNRR şi acum încercăm, cu domnul ministru Daea, să prindem acest lucru", a declarat Marcel Ciolacu, la conferinţa de alegeri a PSD Vrancea.



Ciolacu a precizat că PSD nu a intrat "pe uşa din dos la guvernare" şi că locul PSD era la guvernare.



"Să nu uităm că pe noi nu ne-a băgat nimeni pe uşa din dos la guvernare. PSD a câştigat alegerile generale. Locul PSD era la guvernare. Au dorit să ne demonstreze timp de doi ani că sunt incapabili, creând o majoritate de dreapta să guverneze fără PSD, a fost ambiţia lor. Problema este cu ce am greşit noi şi românii să ni se întâmple o asemenea nenorocire. Este evident că echipa de miniştri a PSD a adus acea maturitate, acel profesionalism şi acea aplicare de care avea nevoie actul de guvernare", a mai spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu l-a lăudat pe ministrul Marcel Boloș





Liderul PSD a lăudat totuşi un liberal, pe Marcel Boloş, ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene.



"Pot să-l laud pe Marcel Boloş. Se vede că abordarea de la ministerul Fondurilor Europene este schimbată. Pot să-l laud pe Marius Budăi, pentru că ştiu exact, (...) am vorbit şi noi la Bruxelles şi ştiu cât de mult l-au lăudat şi că va fi scos acel 9,4 din PNRR în ceea ce priveşte pensiile procent prins pe viitorii 50 de ani, nimeni neştiind ce se întâmplă mâine", a mai precizat Ciolacu.



Marcel Ciolacu s-a aflat sâmbătă, la Focşani, alături de alţi reprezentanţi din conducerea partidului, pentru a participa la conferinţa de alegeri a PSD Vrancea.

