€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 14:55 03 Oct 2025 | Data publicării: 14:53 03 Oct 2025

Manipulare alegeri: Documentul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Autor: Anca Murgoci

nicusor dan copenhaga 01 oct 25 (2) Sursa foto: Agerpres
 

Avem documentul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind alegerile din România

România a fost vizată de ample campanii hibride derulate de Federația Rusă în contextul alegerilor din 2024, potrivit unei analize recente. Kremlinul a urmărit modelarea opiniei publice, slăbirea capacității de decizie a autorităților și reducerea coeziunii sociale printr-un mix de atacuri cibernetice, dezinformare și subversiune politică, potrivit documentului.

Raportul arată că infrastructura digitală a României a fost supusă unor atacuri cibernetice constante, inclusiv de tip DDoS, asupra aeroporturilor și instituțiilor publice. În paralel, campanii de fake news și mesaje personalizate difuzate pe rețele sociale au încercat să exploateze vulnerabilitățile electoratului, promovând narative anti-occidentale și pro-ruse.

Tactici de destabilizare au inclus susținerea protestelor violente, alimentarea tensiunilor sociale și influențarea partidelor politice prin canale informale. Analiza concluzionează că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă de a împiedica România să își consolideze stabilitatea internă și rolul în NATO și Uniunea Europeană.

Experții atrag atenția că pentru a contracara războiul hibrid este nevoie de investiții în securitatea cibernetică, educație media și întărirea instituțiilor democratice.

Iată documentul:

https://www.dcnews.ro/pictures/2025/10/03/5348291.pdf

actualizare...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Răspunsul la problema presiunii scăzute
Publicat acum 16 minute
Lună Plină în Berbec, 7 octombrie. Patru zodii vizate - VIDEO
Publicat acum 38 minute
Cât de unită e coaliția de guvernare. Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru DC News / video
Publicat acum 39 minute
Manipulare alegeri: Documentul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni
Publicat acum 43 minute
Tibi Ușeriu aduce Via Transilvanica în prim-plan: Va alerga peste 1.000 de km, din Italia până în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close