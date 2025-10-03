Manipulare alegeri: Documentul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni

România a fost vizată de ample campanii hibride derulate de Federația Rusă în contextul alegerilor din 2024, potrivit unei analize recente. Kremlinul a urmărit modelarea opiniei publice, slăbirea capacității de decizie a autorităților și reducerea coeziunii sociale printr-un mix de atacuri cibernetice, dezinformare și subversiune politică, potrivit documentului.

Raportul arată că infrastructura digitală a României a fost supusă unor atacuri cibernetice constante, inclusiv de tip DDoS, asupra aeroporturilor și instituțiilor publice. În paralel, campanii de fake news și mesaje personalizate difuzate pe rețele sociale au încercat să exploateze vulnerabilitățile electoratului, promovând narative anti-occidentale și pro-ruse.

Tactici de destabilizare au inclus susținerea protestelor violente, alimentarea tensiunilor sociale și influențarea partidelor politice prin canale informale. Analiza concluzionează că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă de a împiedica România să își consolideze stabilitatea internă și rolul în NATO și Uniunea Europeană.

Experții atrag atenția că pentru a contracara războiul hibrid este nevoie de investiții în securitatea cibernetică, educație media și întărirea instituțiilor democratice.

Iată documentul:

https://www.dcnews.ro/pictures/2025/10/03/5348291.pdf

