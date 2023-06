Manchester City, probleme înainte de finala Ligii Campionilor. Unul dintre fotbaliștii de bază ai lui Guardiola riscă să nu joace - Video

În săptămâna premergătoare meciului cu Inter Milano, antrenorul 'cetățenilor' Pep Guardiola a transmis că unul dintre fotbaliștii cheie ai echipei are probleme medicale.

Pep Guardiola a anunțat faptul că Kyle Walker, în vârstă de 33 de ani, are dureri în zona spatelui. Mai mult, acesta riscă să nu joace finala Ligii Campionilor, care se va disputa sâmbătă la Istanbul.

'Este puțin jenat în zona spatelui. Ieri nu a fost bine, astăzi a fost puțin mai bine, dar nu am vrut să ne asumăm vreun risc. Vom vedea zilele următoare', a declarat Pep Guardiola.

Video

????️ “He had a disturbance in his back, yesterday it was not good and today a little bit better and we didn’t want to take a risk.”



Pep Guardiola on why Kyle Walker missed training today. ???? #UCLfinal pic.twitter.com/GyXkqLcY3x