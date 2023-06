Karim Benzema - prezentat oficial la Al-Ittihad: Avem un nou tigru! - Video

Clubul din Arabia Saudită a anunțat transferul pe rețelele oficiale de comunicare.

'Benzema este aici! Avem un nou tigru! Bine ai venit la Ittihad', scrie pe contul de Twitter al lui Al-Ittihad. 'Abia aștept să ne vedem în Jeddah', a transmis Karim Benzema.

Starul francez Karim Benzema a semnat un contract pe o perioadă de trei ani cu Al-Ittihad, care l-a convins să o părăsească pe Real Madrid pentru Arabia Saudită. Golgheterul francez va avea la clubul saudit un salariu anual de 100 de milioane de euro.

Benzema is here ????✍️

A new tiger will roar ????

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB