Mănăstirea Viforâta, un an de la târnosirea bisericii complexului monahal

La Mânăstirea Viforâta s-a desfășurat luni, 6 noiembrie 2023, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, evenimentul cultural-religios, intitulat “Muzica psaltică, între trecut și viitor”, care a marcat împlinirea unui an de la târnosirea bisericii Mănăstirii Viforâta.

Manifestarea a debutat cu mesajul de binecuvântare al Mitropolitului Nifon, transmis de Pr. Cons. Victor Drăghicescu și de mesajul domnului Vlăduț Nicolae, Primarul Comunei Aninoasa.

Organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei, în colaborare cu Primăria Comunei Aninoasa, evenimentul s-a înscris, pe de o parte, în seria manifestărilor culturale eparhiale dedicate Anului comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești, iar pe de altă parte, în cadrul activităților de promovare prevăzute în Planul de acțiune pentru implementarea strategiilor de marketing pentru realizarea obiectivului: „Restaurarea și consolidarea bisericii Sfântul Gherghe – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, județul Dâmbovița, monument istoric de clasa A”.

Programul a cuprins: expoziție de icoane, demonstrație de toacă și concert de muzică psaltică. Comitetele de tineri de la Parohiile: Băleni Sârbi și Broșteni (Protoieria Târgoviște Sud); Sf. Voievozi și Ocnița I (Protoieria Târgoviște Nord); Vișina I și Meri (Protoieria Găești); Lungulețu I și Fundu Părului (Protoieria Titu); Moroieni Glod și Vulcana Pandele (Protoieria Pucioasa), sub coordonarea preoților, au expus în biserica Mănăstirii Viforâta icoane realizate în cadrul atelierelor de pictură ce fac parte din activitățile parohiale. Demonstrația de toacă a fost susținută de 6 monahii de la mănăstirile Viforâta, Dealu, Nucet și Runcu Leaota, precum și de doi tineri de la Parohia Viforâta. Concertul de muzică psaltică a fost susținut, în biserica Mănăstirii Viforâta, de Grupul Psaltic al Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, sub coordonarea Pr. prof. drd. Ștefan Nuică și de Grupul Psaltic al Facultății de Teologie din Târgoviște, sub coordonarea dlui Lect. univ. dr. Mihail Vlădăreanu.

Cu acest prilej, pentru promovarea activității, sub coordonarea și cu aprobarea Centrului eparhial, Primăria Comunei Aninoasa a realizat materiale promoționale personalizate, constând în semne de carte, magneți și suporți de pahare, care au fost distribuite tuturor celor prezenți la activitățile din cadrul programul.

De asemenea, Primăria Aninoasa a produs un film de promovare prin care se evocă istoricul mănăstirii, mărturii din timpul lucrărilor recente de consolidare și câteva sincroane din ziua târnosirii bisericii. Acest film va rula pe cele 2 dispozitive tip stand kiosk (panouri electronice de promovare turistică), amplasate la intrarea în mănăstire și în muzeul mănăstirii, informează Ahiepiscopia Târgoviștei.​

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News