Majestatea Sa Margareta și ASR Principele Radu sărbătoresc 29 de ani de căsnicie

„Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Consort sărbătoresc astăzi 29 de ani de căsătorie. MS și ASR s-au întâlnit pentru prima oară în ianuarie 1994, la un orfelinat din București. După câteva zile, ei s-au reîntâlnit pe scena Galei UNITER.

Logodna a avut loc la Versoix, pe 10 iunie 1996, dată aleasă special pentru a coincide cu ziua nunții Regelui Mihai și a Reginei Ana, în anul 1948.

Căsătoria civilă a avut loc la Versoix, în ziua de 24 iulie 1996. Cununia religioasă a avut loc la Lausanne, la 21 septembrie 1996", a transmis Familia Regală a României pe Instagram.