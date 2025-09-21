€ 5.0719
|
$ 4.3138
|
 
Data publicării: 17:30 21 Sep 2025

Majestatea Sa Margareta și ASR Principele Radu sărbătoresc 29 de ani de căsnicie

Autor: Elena Aurel
margareta_23391000 Foto: Florin Răvdan / DC News
 

Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală Principele Consort Radu sărbătoresc 29 de ani de căsătorie.

Cei doi s-au întâlnit prima dată în ianuarie 1994 la un orfelinat din București, iar logodna a avut loc doi ani mai târziu, în Elveția. Căsătoria civilă a avut loc în iulie 1996, iar cununia religioasă în toamna aceluiași an.

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și ASR Principele Consort sărbătoresc astăzi 29 de ani de căsătorie. MS și ASR s-au întâlnit pentru prima oară în ianuarie 1994, la un orfelinat din București. După câteva zile, ei s-au reîntâlnit pe scena Galei UNITER.

Logodna a avut loc la Versoix, pe 10 iunie 1996, dată aleasă special pentru a coincide cu ziua nunții Regelui Mihai și a Reginei Ana, în anul 1948.

Căsătoria civilă a avut loc la Versoix, în ziua de 24 iulie 1996. Cununia religioasă a avut loc la Lausanne, la 21 septembrie 1996", a transmis Familia Regală a României pe Instagram. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

casa regala a romaniei
familia regala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Atacul care a zguduit aeroporturile din Europa vine după semnarea unui contract cu greutate. România, prinsă la mijloc
Publicat acum 22 minute
Forțele aeriene germane au interceptat un avion militar rus deasupra Mării Baltice
Publicat acum 43 minute
Însingurarea, o problemă a societății noastre?
Publicat acum 50 minute
Majestatea Sa Margareta și ASR Principele Radu sărbătoresc 29 de ani de căsnicie
Publicat acum 1 ora si 6 minute
Ciuvică are o regulă pentru Putiniști. „Spre surprinderea mea... nu mă așteptam la ceva atât de bun”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
Publicat acum 8 ore si 6 minute
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 19 Sep 2025
Escrocheria care nu interesează Guvernul Bolojan, considerată un risc tot mai mare în Cehia. Capcană pentru români
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close