Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a explicat că aplicarea serviciilor și controalelor obligatorii de prevenție este dificilă. Potrivit acestuia, în România există mai multe RCA-uri decât asigurări de sănătate active, iar sănătatea presupune costuri și responsabilități, nu doar drepturi. De asemenea, ministrul a dat exemplul Belgiei, unde neîndeplinirea screeningului de cancer de colon duce la pierderea asigurării.

„La nivel european se pregătește un plan național de prevenție a bolilor cardiovasculare, iar o componentă a acestui plan chiar prevede să introducă controale obligatorii pentru sănătate. Cât lăsăm obligatoriu și cât lăsăm facultativ din partea aceasta de prevenție? Pentru că se pare că, dacă nu introducem și niște obligativități și nu măsurăm indicatorii, o să ne învârtim în același loc.

Deci, cât lăsăm facultativ, ce introducem ca și controale și servicii obligatorii, cine, ce trebuie să facă? Este medicul de familie cel mai potrivit, este medicul de medicina muncii cel mai potrivit? Avem o grămadă de controale și, de fapt, pacienții scapă printre ele; cum urmărim ceea ce se implementează? Avem servicii preventive introduse în contractul-cadru și în norme, cum urmărim unde se aplică ele și, dacă nu se aplică repetitiv în anumite regiuni, ce facem ca să se aplice?”, a întrebat dr. Nona Delia Chiriac, Country Value, Access & Public Affairs Head, Novartis România.

„Ați vorbit despre servicii obligatorii și obligativitate, și aici v-aș răspunde așa: până nu demult, în România, 6 milioane de oameni plăteau asigurări de sănătate pentru 17 milioane de oameni. Despre ce obligativitate să vorbim?

În România, astăzi, există 13,5 milioane de RCA-uri și doar 9 milioane de asigurări de sănătate. Asta e realitatea noastră. Or, până nu înțelegem puțin că avem niște obligații, nu doar drepturi, că sănătatea costă, că nu vine din cer bugetul spitalului, va fi foarte greu.

Cum se întâmplă în Belgia - vă spun că părinții mei locuiesc în Belgia de 20 de ani. În Belgia, dacă nu îți faci screeningul de cancer de colon, îți pierzi asigurarea și toate intervențiile în spital le plătești din buzunar. Este foarte simplu. Nu stă nimeni la discuții pentru că oamenii au ajuns la un nivel administrativ, la un nivel educațional, la un nivel al culturii medicale atât de corect încât nu își permit să plătească toți pentru că cineva care are alte idei și alte preconcepții. Dreptul la opinie este respectat, dar opinia costă”, a spus Alexandru Rogobete.

De ce nu se poate implementa o astfel de măsură în România

Ministrul a explicat că măsurile de obligativitate în prevenție nu pot fi implementate eficient în România atâta timp cât Casa Națională de Asigurări de Sănătate deține monopolul. Potrivit acestuia, doar prin introducerea asigurărilor de sănătate private, care să creeze competiție și să ofere programe noi, se poate aplica obligativitatea și se pot urmări rezultate reale de prevenție.

„Ați făcut o analogie foarte bună cu RCA-ul. Sunt aici Ministerul, Casa de Asigurări, ați avea curajul, viziunea, să introduceți în dezbatere și să adoptați un contract între asigurat și Casa Națională de Asigurări, în care să figureze aceste obligații, aceste drepturi?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Nu. Din punctul meu de vedere, sistemul fiscal în sistemul de sănătate se poate rezolva doar atunci când spargem monopolul CNAS. De abia atunci când vom avea case de asigurări de sănătate private care să facă competiție Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care să vină cu pachete de asigurări, care să vină cu programe noi, cum se întâmplă în toată lumea civilizată, de abia atunci putem vorbi de obligativitate, de abia atunci putem vorbi de contract cu asiguratul, de abia atunci vom putea vorbi de măsuri reale de prevenție, pentru că asiguratorul privat va avea un singur interes: să plătească cât mai puțin pentru clientul lui.

Cum face asta? Îl trimite obligatoriu la screening, îl trimite la prevenție, astfel încât să se asigure că un procent cât mai mic din numărul de asigurați ajung în stare gravă la spital. Asta e gândirea lor de business. Sigur, ea se reflectă într-un mod favorabil în sistemul de sănătate și pentru oameni, până la urmă. Atâta timp cât noi avem o singură casă, care are monopol pe contractare, pe plăți, pe programe, pe ce decontează și ce nu decontează, lucrurile nu se vor schimba”, a spus Alexandru Rogobete la conferința ”HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”, organizată de DC News Media Group.

