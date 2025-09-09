Mai multe femei dintr-un bloc, spionate de un bărbat prin gaura cheii. Ce au făcut victimele

Un bărbat, în vârstă de 56 de ani, a fost arestat după ce mai multe vecine de bloc l-au acuzat că le spiona prin gaura cheii, hărțuindu-le în mod repetat.

Este vorba despre un italian, din localitatea Casnate con Bernate, din provincia Como, Italia. El a avut un comportament de hărțuire luni de zile, până când victimele nu au mai rezistat și au depus o plângere.

Din primele cercetări, faptele au avut loc în perioada noiembrie 2024 - iulie 2025, atunci când bărbatul ar fi comis o serie de acte grave de hărțuire contra mai multor vecine. Individul le-ar fi spionat cu dezinvoltură prin gaura cheii de la uşile locuinţelor. În unele cazuri, s-a ajuns și la acte de autoerotism pe palierele lor.

S-au mutat la rude, dar au adunat probe contra suspectului

Mai mult, unele dintre femei s-au mutat temporar la apropiați sau prieteni, pentru a scăpa de individ. Printre probele adunate contra sa există mai multe înregistrări video ale camerelor de supraveghere instalate de victime.

Parchetul din Como a cerut și obținut arestarea bărbatului. Acesta se află acum în penitenciarul Bassone, unde aşteaptă să apară în faţa judecătorilor italieni, cu scopul de a răspunde pentru faptele sale, scrie presa din Italia.

