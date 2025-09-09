Data publicării:

Mai multe capete de porc inscripționate cu numele lui Macron au fost lăsate în fața a nouă moschei din Paris

Marți dimineață, autoritățile franceze au anunțat descoperirea mai multor capete de porc în fața a cel puțin nouă moschei din Paris și din împrejurimi. Cinci dintre acestea aveau inscripționat numele președintelui Emmanuel Macron, au confirmat procurorii parizieni.

 

Patru dintre capete au fost descoperite în fața unor lăcașuri de cult din Paris, iar alte cinci în localități de la periferia capitalei. Poliția din Paris a deschis o anchetă sub suspiciunea de „incitare la ură agravată de discriminare”, conform Reuters.

Ministrul de Interne, Bruno Retailleau, a condamnat incidentul și a transmis sprijin comunității musulmane.

„Vreau ca compatrioții noștri musulmani să poată practica credința lor în pace. Înțeleg că se simt răniți”, a declarat acesta.

Retailleau a atras atenția că atacurile ar putea face parte dintr-o strategie mai amplă menită să destabilizeze Franța: „Nu putem evita să facem paralele cu acțiuni anterioare, care au avut loc adesea noaptea și s-au dovedit a fi acte de interferență străină.”


Reacția Marii Moschei din Paris

Conducerea Marii Moschei din Paris a condamnat cu fermitate incidentul, descriindu-l drept „o nouă și tristă etapă în creșterea urii anti-musulmane”:

„Aceste acte clar coordonate au ca scop divizarea comunității noastre naționale. În fața urii, cetățenii musulmani din Franța sunt hotărâți să lucreze pentru unitatea țării noastre”, se arată în comunicatul instituției.

Potrivit unui raport al comisiei franceze pentru drepturile omului, rasismul este în creștere în Franța. Datele Ministerului de Interne arată că între ianuarie și martie 2025 au fost înregistrate 79 de acte antimusulmane, cu 72% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Incidentele violente s-au intensificat în ultimele luni. În aprilie, un bărbat malian a fost ucis prin înjunghiere în timpul unei rugăciuni la moschee, atacatorul insultând islamul și filmând fapta. În iunie, un frizer tunisian a fost împușcat mortal de vecinul său, cazul fiind preluat de Parchetul Național Antiterorism, prima anchetă de acest tip privind o crimă inspirată de idei de extremă dreapta.


Context sensibil pentru Franța

Franța găzduiește cea mai mare comunitate musulmană din Europa, estimată la peste 6 milioane de persoane. În tradiția islamică, porcul este considerat impur, ceea ce face ca folosirea capetelor de porc în fața moscheilor să fie o ofensă deliberată și profund insultătoare.

Autoritățile au promis măsuri sporite de securitate și susținere pentru comunitățile vizate, în contextul în care tensiunile sociale și politice din țară sunt deja amplificate de criza fiscală și de dezbaterile aprinse privind imigrația și identitatea națională.

