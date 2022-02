MAE, mesaj CLAR pentru românii din Ucraina: Plecaţi cât mai curând

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că, în contextul ultimelor evoluţii de securitate din proximitatea Ucrainei şi din regiunea Mării Negre, a fost actualizat textul alertei curente de călătorie pentru Ucraina, scrie Agerpres.

"MAE recomandă puternic cetăţenilor români evitarea oricărei deplasări în Ucraina, manifestarea unei atenţii deosebite şi, de asemenea, recomandă să ia în considerare părăsirea teritoriului acestui stat cât mai curând", se precizează într-un comunicat transmis duminică Agerpres

Totodată, MAE continuă să recomande ferm evitarea deplasărilor în Peninsula Crimeea şi în zona de est a Ucrainei, respectiv în regiunile Doneţk şi Lugansk, precum şi în zona de frontieră a Ucrainei cu Federaţia Rusă şi Belarus, reamintind că situaţia de securitate se menţine tensionată şi fluidă.

În egală măsură, MAE sfătuieşte cetăţenii români, inclusiv reprezentanţii mass-media, să fie vigilenţi, să evite aglomerările mari de oameni, să se informeze permanent din surse sigure şi să îşi ajusteze prompt planurile de călătorie, în funcţie de situaţia de securitate din zonă.

De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români care se află în Ucraina să manifeste atenţie sporită şi să respecte reglementările stabilite de autorităţile ucrainene.

MAE, prin misiunea diplomatică şi oficiile consulare din Ucraina, este pregătit să acorde protecţie şi asistenţă consulară cetăţenilor români. Ministerul de Externe reia recomandarea către cetăţenii români care se află în Ucraina să îşi notifice coordonatele prezenţei lor în Ucraina prin platforma e-consulat.ro

MAE: România solicită realizarea unei strategii NATO și UE pe termen lung pentru regiunea Mării Negre

România solicită realizarea unei strategii NATO și UE pe termen lung pentru regiunea Mării Negre, a anunțat ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu în timpul Conferinței de Securitate de la München.

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat sâmbătă, în calitate de invitat special, la un eveniment dedicat provocărilor de securitate la Marea Neagră, organizat de think tank-ul românesc New Strategy Center (NSC), în cooperare cu think tank-ul american Center for European Policy Analysis (CEPA).

Dezbaterile s-au axat pe elementele de competiție geopolitică evidențiate, în prezent, de evoluțiile securitare actuale în regiunea Mării Negre.

„În acest sens, șeful diplomației române a evidențiat că acțiunile agresive ale Federației Ruse, inclusiv masarea de trupe fără precedent de la încheierea Războiului Rece, la granița cu Ucraina, au efecte negative asupra tuturor Partenerilor Estici și afectează stabilitatea regiunii, a Europei, a spațiului euroatlantic și proiectează consecințe la nivel global. În context, ministrul Bogdan Aurescu s-a referit la îngrijorările exprimate de România în mod constant, legate de militarizarea Mării Negre de către Moscova, în paralel cu utilizarea unor elementele complexe de război hibrid – atacuri cibernetice, afectarea securității energetice, propagandă și dezinformare, diverse alte acțiuni de destabilizare”, a anunțat MAE (citește continuarea AICI).

