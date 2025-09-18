Data publicării:

Macron și soția sa vor depune dovezi științifice pentru a demonstra că Brigitte nu s-a născut bărbat

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Soții Macron continuă lupta în instanță împotriva afirmațiilor aduse de Candace Owens.

Președintele francez Emmanuel Macron și soția sa plănuiesc să prezinte dovezi științifice într-o instanță din SUA pentru a demonstra că Brigitte Macron nu s-a născut bărbat, a declarat avocatul care îi reprezintă într-un proces pentru defăimare, citat de The Guardian.

Proces în instanță împotriva influenceriței Candace Owens

În luna iulie, cuplul a dat în judecată atât influencerița conservatoare Candace Owens, cât și afacerea acesteia, acuzând-o de atacuri defăimătoare repetate, menite să-i crească vizibilitatea platformei media, să atragă mai mulți urmăritori și să genereze profit.

Owens a declarat anul trecut că își va „miza întreaga reputație profesională pe faptul că Brigitte Macron este, de fapt, un bărbat” pe nume Jean-Michel Trogneux și a continuat să susțină această afirmație falsă, inclusiv într-o serie de podcast-uri cu opt episoade.

Avocatul soților Macron, Tom Clare, care a câștigat mai multe cazuri de defăimare de înalt profil, a declarat pentru podcast-ul BBC Fame under Fire că Brigitte Macron a găsit afirmațiile „extrem de supărătoare” și că ele reprezintă o „distragere a atenției” pentru președintele Franței.

Clare a spus că „vor fi prezentate mărturii ale experților, care vor fi de natură științifică”. El nu a dezvăluit ce fel de mărturii științifice vor fi prezentate, dar a adăugat că cei doi sunt pregătiți să demonstreze complet, „atât în mod generic, cât și specific”, că afirmațiile sunt neadevărate.

„Este un proces la care va trebui să se supună într-un mod foarte public”, a spus el. „Dar este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a restabili adevărul”, a adăugat el. De asemenea, vor fi prezentate fotografii cu Brigitte însărcinată și crescându-și copiii.

Cine este, de fapt, Trogneux 

Procesul cuplului susține că Trogneux este fratele mai mare al lui Brigitte și trăiește în Amiens, nordul Franței, unde a crescut împreună cu Brigitte și alți patru frați. El a participat la învestirile lui Emmanuel Macron în 2017 și 2022.

Brigitte Macron, în vârstă de 72 de ani, este cu 24 de ani mai mare decât soțul său, pe care l-a întâlnit la un atelier de teatru pe care îl organiza la liceul acestuia. Ea are trei copii din căsătoria anterioară, născuți în 1975, 1977 și 1984, și șapte nepoți.

Afirmațiile că s-ar fi născut bărbat au devenit virale în Franța în 2021. Brigitte și Trogneux au câștigat un proces pentru defăimare împotriva a doi bloggeri, Amandine Roy și Natacha Rey, însă o instanță de apel a decis ulterior că respectivul caz nu se încadrează în definiția legală a defăimării.

Procesul împotriva lui Owens susține că aceasta „a ignorat toate dovezile credibile care îi contraziceau afirmațiile, oferindu-le în schimb vizibilitate teoreticienilor conspirației și defăimătorilor deja dovediți”.

Avocații influenceriței au depus o cerere de respingere a procesului, susținând că acesta nu ar fi trebuit să fie intentat în Delaware, locul unde sunt înregistrate afacerile ei, întrucât nu are legătură cu acestea. Owens a afirmat, însă, că își menține declarațiile.

