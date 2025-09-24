€ 5.0784
Data actualizării: 22:28 24 Sep 2025 | Data publicării: 22:26 24 Sep 2025

Macron anunță dependența care amenință Europa. Cândva, se porneau războaie din astfel de motive

Autor: Anca Murgoci
macron Agerpres
 

Macron anunță dependența care amenință Europa.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, vrea să interzică accesul minorilor sub 15 ani la rețelele sociale, acuzându-le că promovează violența și creează dependență.

Declarația deschide un paralelism istoric: De la opiul secolului XIX la „opiul digital” al secolului XXI... adică TikTok.

În secolul XIX, China era „atelierul lumii”. Marea Britanie importa ceai, mirodenii, mătase, hârtie, ceramică de lux, iar britanicii nu aveau ce să ofere în schimb. Soluția a fost opiul, adus din India. Dependența a explodat, iar când autoritățile chineze au încercat să o oprească, au izbucnit Războaiele Opiului.

Astăzi, istoria pare să se repete, dar invers. China exportă nu doar mașini electrice și bunuri de consum, ci și „opiul digital”: Adică TikTok, care creează o dependență masivă la nivel global. Diferența e că nimeni nu declară un „război al opiului” în Occident, deși fenomenul atinge milioane de oameni. Doar Macron vrea să interzică rețelele sociale în cazul copiilor.

Întrebarea e simplă: Ce mai oferă Europa în acest comerț global? Dacă sudul global aduce materii prime - banane, porumb, avocado, metale rare, carne, iar China livrează atât mărfuri, cât și „drogul digital”, Europa pare să rămână fără produs de schimb. În timp ce în secolul XIX britanicii dădeau opiu, astăzi în Europa se închid combinate, precum cel de la Hunedoara, și pierde teren industrial.

Rețelele sociale nu sunt doar un instrument de comunicare, ci și un factor de fragilizare a societății. Așa cum opiul a slăbit China în secolul XIX, „opiul digital” riscă să slăbească Occidentul în secolul XXI.

