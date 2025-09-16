Data actualizării: | Data publicării:

Luxemburgul va recunoaşte statul Palestina, anunţă şeful diplomaţiei luxemburgheze

FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Luxemburgul intenţionează să se alăture săptămâna viitoare, în cadrul unei reuniuni la New York, ţărilor care recunosc statul Palestina, informează marţi AFP, citată de Agerpres.

La sosirea sa marţi la o reuniune a UE la Bruxelles, şeful diplomaţiei luxemburgheze Xavier Bettel a confirmat afirmaţiile făcute cu o zi înainte de premierul Luc Frieden la finalul unei şedinţe în spatele uşilor închise cu deputaţii Comisiei pentru Afaceri Externe a Marelui Ducat Luxemburg.

"Suntem convinşi că o soluţie cu două state poate aduce o pace durabilă în regiune", a declarat Luc Frieden. "Aceasta nu se va face de pe o zi pe alta", însă un demers în acest sens demonstrează că această soluţie "este încă de actualitate", a apreciat liderul creştin-social.

"De aceea, guvernul luxemburghez intenţionează să se alăture celor care recunosc statul Palestina în timpul conferinţei asupra celor două state care va avea loc săptămâna viitoare", a adăugat el.

Urmând exemplul Franţei şi Arabiei Saudite, aflate la originea unui text în acest sens, mai multe ţări şi-au făcut publică intenţia de a recunoaşte statul Palestina săptămâna viitoare la New York, în marginea Adunării Generale a ONU.

Procesul este văzut ca un mijloc de presiune suplimentară asupra Israelului pentru a pune capăt războiului în Fâşia Gaza, declanşat după atacurile din octombrie 2023.

Această "declaraţie de la New York", susţinută deja de o largă majoritate în Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, pledează pentru "sfârşitul războiului în Gaza" şi o "reglementare justă, paşnică şi durabilă a conflictului israeliano-palestinian, pe baza unei implementări veritabile a soluţiei cu două state".

Această soluţie este respinsă de Israel şi SUA. 

