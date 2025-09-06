Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine

Lupul este unul dintre cei mai importanţi prădători din pădurile României, dar are şi un rol esenţial. Spre exemplu, lupii au limitat extinderea pestei porcine, iar studiile arată că prin acţiunile lor au ajutat autorităţile să economisească milioane de euro.

"Lupul, în special, are un rol foarte bine definit. Poate modela peisaje şi ecosistemele prezente în cadrul acestor peisaje. Mai mult decât atât, are un rol de sanitar. Consumă carcasele animalelor moarte din pădure, vânează exemplare slăbite, bolnave, şi o face mult mai bine decât omul. Dacă ar fi să facem o paralelă cu modul în care omul gestionează diverse populaţii de animale sălbatice, vânătoarea, prin definiţie, ar trebui să extragă animalele bolnave. Dar lupul are ochiul mult mai bine format şi ştie care sunt acele exemplare care într-adevăr merită, până la urmă, vânate, şi o face foarte bine, are strategii bine puse la punct.

Ne ajută şi în combaterea anumitor boli care se pot propaga în anumite populaţii. Spre exemplu, la nivelul anului 2018, când pesta porcină a pătruns în România, a decimat destul de multe exemplare de mistreţi. Dacă nu ar fi fost lupul şi alte specii de carnivore, am fi putut asista la un adevărat dezastru ecologic. Lupul a intervenit, a consumat aceste carcase şi a limitat extinderea pestei porcine. A adus un mare serviciu omului.

S-au făcut studii, inclusiv în Slovacia, pentru a vedea dacă lupul şi celelalte carnivore nu cumva răspândesc pesta porcină. Dar nu, ce iese din tractul digestiv al lupului este un rezultat fără pestă porcină. Deci lupul ne ajută inclusiv din acest punct de vedere.

Dacă omul trebuia să identifice carcasele mistreţilor, să depună efort, să îşi ia măsuri de protecţie, cu echipamente, cu dezinsecţie după fiecare acţiune, costurile ar fi fost la ordinul milioanelor de euro. Lupul şi celelalte prădătoare au făcut diferenţa în acest caz", a declarat dr. Cristian Remus Papp, coordonator al Departamentului Specii și Arii protejate WWF-România, la DC Anima.

