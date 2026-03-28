DCNews Stiri Internațional Lumea în flăcări. Adrian Năstase: S-a încercat distrugerea unui mușuroi de furnici călcând pe el, neștiind apoi pe unde ies furnicile. România are relații proaste cu toată lumea
Data actualizării: 13:53 28 Mar 2026 | Data publicării: 13:36 28 Mar 2026

Autor: DC News Team

agerpres_599996_17597400 3 mai, 2006, Adrian Năstase prezintă presei colecția sa de artă din Zambaccian

Adrian Năstase a discutat în exclusivitate la DC News despre războaiele interconectate la nivel mondial și despre criza majoră din Iran, unde de patru săptămâni Iranul e bombardat de SUA și Israel, reușind să retalize și să arunce în aer, la figurat, prețul petrolului.

Fostul premier spune că „există o chestiune pe care nu am înțeles-o”, cu referire la negocierile care nu au mai fost finalizate și începerea războiului acum o lună. Ulterior el a comparat acțiunea militară a SUA cu încercarea de a distruge un mușuroi de furnici, călcând pe el.

„E o chestiune pe care nu am înțeles-o, anume de ce nu au fost duse negocierile până la capăt, pe care le controlau americanii. S-au oprit negocierile, israelienii au atacat, apoi au urmat americanii, declanșând ceea ce eu am numit felul în care vrei să distrugi un mușuroi de furnici, călcând pe el, neștiind că de fapt furnicile vor migra și nu știi pe unde ies”, arată Adrian Năstase.

„De aici ceea ce iranienii fac acum, o politică care ne deranjează în mod evident pe toți, un export de haos, de teamă pe care îl vedem și un export de penurie de combustibil. Aceste lucruri ajung peste tot și vor crea o presiune internă în interiorul SUA, dar și din partea unor țări care pierd foarte mult, inclusiv cele din Uniunea Europeană și cele din Golf. Ultimele vor rămâne ani de zile în căutarea unei imagini de stabilitate. Israelul e posibil să câștige pe termen scurt sau mediu, nu știm ce va fi pe termen lung căci Iranul e pregătit să se ducă în Evul Mediu”, mai spune fostul premier.

Fostul premier Adrian Năstase avertizează că Romania se confruntă cu vulnerabilități majore generate de poziția sa geografică și de evoluțiile geopolitice din jur.

„România are o mare problemă căci situația noastră geografică ne face vulnerabili, pe de o parte la situațiile din Est pe de altă parte la criza instituțională din Europa și, de asemenea, pune în discuție calitatea legăturilor cu Statele Unite. Ancorele noastre de securitate vizau pe de o parte relația cu NATO. Toate aceste conflicte sunt interconectate iar interesele marilor puteri nu pot fi discutate separat. România are relații proaste cu toate marile puteri”, a declarat Adrian Năstase.

Adrian Năstase spune că în ciuda faptului că România a permis dislocarea la Mihail Kogălniceanu a unor avioane cisternă de tip KC-135 americane pentru operațiunile împotriva Iranului, relația cu SUA rămâne una rece.

„Dacă SUA se dezangajează din Europa și România rămâne într-o situație de vulnerabilitate, indiferent că în anumite momente vor mai veni câteva avioane să zboare în diferite părți”, afirmă Năstase care amintește că și „UE pe care noi contăm e chiar ea fragmentată pe ceea ce înseamnă relația cu Rusia sau cel puțin relația energetică”.

„În ceea ce ne privește realția noastră cu Rusia e complet ruptă și pentru diverse rațiuni, inclusiv cele ce au legătură cu complicațiile legate de Republica Moldova. Nu în ultimul rând relațiile cu China sunt inexistente sau poate oculte”, mai afirmă Adrian Năstase.

Fostul prim-ministru a subliniat astfel că evoluțiile internaționale și tensiunile dintre marile puteri influențează direct poziția strategică a României și relațiile sale externe.

Interviul integral oferit de Adrian Năstase în exclusivitate pentru DC News

adrian nastase
razboi sua iran
romania
