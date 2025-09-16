Luigi Mangione scapă de două capete de acuzare în cazul uciderii unui CEO de asigurări de sănătate

Tânărul de 27 de ani a scăpat de două capete de acuzare, marți, 16 septembrie.

Un judecător din statul New York a respins, marți, 16 septembrie, două capete de acuzare legate de terorism împotriva lui Luigi Mangione, în legătură cu uciderea CEO-ului din domeniul asigurărilor de sănătate, Brian Thompson, din decembrie 2024, relatează Reuters.

Mangione rămâne cu alte opt capete de acuzare penală

Totuși, tânărul de 27 de ani rămâne acuzat de crimă de gradul doi și de alte opt capete de acuzare penală în acest caz.

Judecătorul Gregory Carro a constatat că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi în fața juriului pentru a demonstra că Mangione a acționat cu scopul de a intimida angajați din domeniul asigurărilor de sănătate sau de a influența politica guvernamentală, element necesar pentru a califica uciderea drept act de terorism.

„Deși este clar că această crimă nu reprezintă un simplu incident obișnuit, nu înseamnă că toate infracțiunile ieșite din comun intră automat sub incidența legislației antiterorism”, a precizat Carro în decizia sa.

Mangione a fost adus în sala de judecată din Lower Manhattan, încătușat și cu lanțuri la picioare, purtând uniforma de culoare bej a închisorii.

Judecătorul a stabilit următoarea dată a procesului pentru Mangione pe 1 decembrie.

Mangione riscă în continuare închisoarea pe viață dacă va fi condamnat pentru crimă de gradul doi, definită o ucidere comisă cu intenție. În plus, Mangione este acuzat separat la nivel federal pentru uciderea lui Thompson, fostul director executiv al unității de asigurări UnitedHealthcare din cadrul UnitedHealth Group. El a pledat nevinovat atât în fața instanței statale, cât și în cea federală.

Pe lângă crimă de gradul doi, Mangione se confruntă cu șapte capete de acuzare pentru posesie ilegală de arme și un cap de acuzare pentru posesia unei identități false în cazul statal.

Un purtător de cuvânt al procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, a declarat: „Respectăm decizia instanței și vom continua urmărirea penală pentru celelalte nouă capete de acuzare, inclusiv crima de gradul doi”.

Departamentul de Justiție al SUA solicită pedeapsa cu moartea în cazul federal al lui Mangione. Respingerile capetelor de acuzare legate de terorism la nivel statal nu afectează cazul federal.

Cum s-a întâmplat totul

Thompson a fost împușcat mortal pe 4 decembrie în fața unui hotel din Midtown Manhattan, unde compania sa participa la o conferință pentru investitori.

Deși uciderea lui Thompson a fost condamnată pe scară largă, de asemenea, de oficialii publici din întreaga spectru politic, Mangione a devenit un fel de erou popular pentru unii americani care se plâng de cheltuielile mari pentru asigurările de sănătate și îl văd ca pe un simbol al nemulțumirii față de sistem.

Datele proceselor nu au fost încă stabilite, nici pentru cazul statal, nici pentru cel federal. Mangione este reținut în custodia federală din Brooklyn de la arestarea sa, anul trecut.

