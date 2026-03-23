Lucrările la Planșeul Unirii au ajuns la 50%: traficul revine treptat la normal în centrul București

Proiectul de reabilitare a planșeului, placa de beton veche și degradată din centrul Capitalei, este în plină desfășurare, constructorii lucrând simultan în trei dintre cele patru etape.

Potrivit edilului, progresul este unul semnificativ, realizat în mai puțin de un an. Până în prezent, au fost îndepărtați 220 de metri liniari din vechiul planșeu, au fost executați 210 piloți forați și 360 de metri liniari de grindă de coronament. Totodată, șapte tronsoane din noua placă de beton au fost deja turnate.

Lucrări avansate, desfășurate simultan în trei etape

„La fel ca și alte lucrări de infrastructură rutieră pe care le derulăm, și șantierul de la Planșeul Unirii are finanțarea asigurată, inclusiv cofinanțarea de 20% pe care trebuia să o suportăm din bugetul propriu. În urma discuțiilor pe care le-am avut în interiorul Guvernului României și cu primarul Municipiului București, am reușit să alocăm și această cotă de participare a Sectorului 4, în valoare de 116 milioane de lei, astfel încât lucrările să se poată derula în mod corespunzător.

Mai mult decât atât, diferența de bani este asigurată prin finanțare, grație programului Anghel Saligny, astfel încât progresul pe care această lucrare l-a făcut în mai puțin de un an este de aproape 50% din totalul lucrării executate. Până acum, au fost îndepărtați 220 de metri liniari din vechiul planșeu, au fost realizați 210 piloți forați, 360 de metri liniari de grindă de coronament executați, precum și 7 tronsoane din noua placă de beton au fost deja turnate”, a declarat Daniel Băluță.

Vești bune pentru șoferi: restricțiile ar putea fi ridicate de la 1 mai

Edilul a anunțat și o relaxare a restricțiilor de trafic din zonă, în special în proximitatea Hanul lui Manuc.

„Foarte important pentru șoferi! Și pe partea de trafic veștile sunt bune. Ne pregătim să ridicăm restricțiile de trafic din zona Hanului lui Manuc, astfel încât, în jurul datei de 1 mai, circulația să revină la normal, așa cum era înainte de începutul lucrărilor.

Totodată, împreună cu Brigada Rutieră și cu specialiștii din Comisia Tehnică de Circulație a PMB, vom pregăti cele mai bune variante ocolitoare în zona fântânilor și în zona restaurantului Horoscop, atunci când vom începe să lucrăm la etapa a 4-a, ultima etapă a proiectului”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Alte trei proiecte majore, pregătite pentru centrul Capitalei

Lucrările la Planșeul Unirii sunt parte a unui plan mai amplu de modernizare a zonei centrale din București. Potrivit primarului, în colaborare cu Primăria Capitalei, urmează să fie implementate trei proiecte majore:

un nou pasaj pietonal între stațiile de metrou Unirii 1 și Unirii 2;

o nouă linie de tramvai între zona Patriarhiei și Piața Sfântul Gheorghe;

conexiuni moderne între transportul de suprafață și metrou, cu lifturi, scări fixe și escalatoare.

„În paralel cu aceste lucrări privind Planșeul Unirii, colaborăm cu Primăria Capitalei și cu Primarul General la cele trei proiecte esențiale pentru centrul orașului, și anume: noul pasaj pietonal, care să lege eficient și sigur stațiile de metrou Unirii 1 și Unirii 2, pentru că actualul tunel este complet depășit; noua linie de tramvai, care să conecteze stațiile Piața Unirii, din apropierea Patriarhiei, cu Piața Sfântul Gheorghe; dar și conexiunea directă între stațiile de tramvai și cele de metrou, cu scări fixe, lifturi și escalatoare. Chiar mâine, echipele tehnice de la Sectorul 4 și cele de la Primăria Capitalei se vor întâlni pentru a stabili modul de lucru, procedurile și documentația necesară, astfel încât să identificăm finanțarea și să începem cât mai repede aceste lucrări”, a încheiat Daniel Băluță.