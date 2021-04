LPF cere demisii la Federaţie după eşecul cu Armenia. Rădoi şi Burleanu, vizaţi

„Reacție la cald, dar rațională. De mâine (n.red. – azi) trebuie să vorbim de schimbări majore la FRF, atât la nivel administrativ, cât și la nivel sportiv! Este o umilință mult prea mare să ne bată și Armenia, cred că pentru prima oară în istorie.

Șansele să ajungem la Mondial rămân doar teoretice. Am făcut 3 puncte (și alea norocoase) din 9 puncte puse în joc, am jucat slab, am avut noroc cu Macedonia, l-am avut pe Niță cu Germania.

Aveam nevoie de 7 puncte pentru a spera în mod realist la locul 2. Urmează să jucăm cu Islanda, va fi un alt meci greu, am văzut-o deja la baraj. Dan Petrescu, Hagi, Olaroiu, Rednic, Reghe? Cred că trebuie să terminăm cu experimentele” e mesajul lui Justin Ștefan, pe rețelele sociale, după Armenia – România, 3-2, din preliminariile CM 2022.