Locuințele de la țară ar putea fi făcute fără autorizație. Cseke Attila explică noile reguli de construire

Ministerul Dezvoltării propune schimbări majore în legislația construcțiilor: casele unifamiliale de până la 150 de metri pătrați din mediul rural, precum și anexele gospodărești, ar putea fi ridicate fără a mai fi necesară o autorizație de construire. Măsura este inclusă în noul Cod al Urbanismului și are ca scop reducerea birocrației, a explicat ministrul Cseke Attila.

Aflat la Sebeș, la inaugurarea unei creșe, Cseke Attila a detaliat cum ar urma să funcționeze noul sistem. Proprietarii care doresc să construiască în mediul rural o casă de maximum 150 mp sau anexe mici vor trebui doar să înștiințeze primăria înainte de începerea lucrărilor, fără să mai obțină un aviz formal.

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, garaje sau anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect, dar procedura va fi simplificată, în sensul că nu mai este nevoie de o autorizaţie de construcţie”, a explicat ministrul pentru Alba24.

"Dacă primăria nu răspunde în acest interval, beneficiarul poate începe lucrarea"

Pentru construcții precum bucătării de vară, garaje sau anexe de până la 20 mp va fi în continuare necesar un proiect tehnic, însă procesul va fi mai scurt și nu va mai include obținerea unei autorizații de construire. Totuși, primăria va rămâne implicată: odată depus proiectul, administrația locală are la dispoziție 15 zile pentru a decide dacă este totuși nevoie de autorizație.

„Dacă primăria nu răspunde în acest interval, beneficiarul poate începe lucrarea. Nu mai vorbim de hățișul de documente de până acum”, a precizat Cseke Attila.

Ministrul a subliniat că prevederea se aplică doar locuințelor de uz personal, parter, fără etaj și fără scop comercial: „Acest lucru este valabil și pentru comunitățile locale, specific acest lucru, comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 metri pătrați, unifamiliale pentru locuința proprie, nu pentru vânzare, pe un singur nivel, fără supraetajări, pe baza unui proiect depus la primărie…”.

"Este un model pe care îl preluăm din alte părți, fără a elimina un anumit control al comunității locale"

În cazul în care primăria consideră că lucrările pot continua, proprietarul poate începe construcția imediat. „Este un model pe care îl preluăm din alte părți, fără a elimina un anumit control al comunității locale”, a adăugat ministrul.

Noul Cod al Urbanismului se află acum în dezbatere în Camera Deputaților, iar dacă va fi aprobat, ar putea schimba radical modul în care se construiește în zonele rurale ale României.