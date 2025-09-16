Lituania deschide școli unde copiii învață să opereze drone

Lituania deschide unități de învățământ unde copiii, alături de adulți, pot învăța cum să opereze drone.

Ministerul Apărării din Lituania a lansat prima dintre cele nouă școli unde copiii de la vârsta de 10 ani, dar și adulții, vor învăța să piloteze, să asambleze și să programeze drone, relatează Reuters.

„Totul ține de dezvoltarea capacităților de apărare militară, pe care Lituania o tratează cu maximă seriozitate, trăind în vecinătatea Rusiei și a Belarusului”, a declarat vice-ministrul Apărării, Tomas Godliauskas.

Măsuri contra pericolului rusesc

Copiii și ceilalți cursanți vor fi instruiți să opereze drone de tip First Person View (FPV), quadcoptere (drone cu patru elice) și drone cu aripă fixă, a explicat profesorul Mindaugas Tamosaitis.

La școala din Taurage, situată la 20 km de regiunea rusă Kaliningrad, copiii au exersat zboruri virtuale pe computer. Un băiat aflat pe terenul de antrenament a încercat să piloteze o mini-dronă în sus și în jos, sub supravegherea profesorilor, uneori prăbușind-o pe pământ.

„Copiii sunt foarte entuziasmați”, a spus profesorul.

Membră NATO, Lituania a cerut alianței să-și consolideze apărarea aeriană după ce două drone rusești s-au prăbușit pe teritoriul său, venind dinspre Belarus, în această vară.

Vinerea trecută, NATO a anunțat planuri de întărire a apărării flancului estic al Europei, la două zile după ce Polonia a doborât drone care i-au încălcat spațiul aerian, prima acțiune de acest fel a unui stat membru al alianței occidentale de la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, izbucnit în februarie 2022.

