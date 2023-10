Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur

Fotbalistul argentinian Lionel Messi (Paris Saint-Germain), care joacă în prezent la Inter Miami, a câştigat premiul Balonul de Aur pentru a opta oară, un record, luni seara, în cadrul ceremoniei găzduite de Teatrul Chatelet din Paris.

Messi, campion mondial cu Argentina în decembrie anul trecut, devine primul câştigător al trofeului creat în 1956 care nu joacă în Europa.



Leo Messi (36 ani) a primit trofeul din mâinile fostului internaţional englez David Beckham, nimeni altul decât coproprietarul clubului Inter Miami,



Messi a câştigat duelul pentru trofeu cu norvegianul Erling Haaland (Manchester City) şi francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain).



Argentinianul a mai cucerit Balonul de Aur în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 şi 2021. Messi are în palmares şi şase Ghete de Aur (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019), cinci titluri de golgheter al Ligii Campionilor (2009, 2010, 2011, 2012, 2015) şi opt de golgheter al ligii spaniole (2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021).



Messi a câştigat în carieră patru trofee ale Ligii Campionilor (2006, 2009, 2011, 2015), zece titluri de campion al Spaniei (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019), şapte Cupe ale Spaniei (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021), trei Cupe Mondiale ale Cluburilor (2009, 2011, 2015), trei Supercupe ale Europei (2009, 2011, 2015), şapte Supercupe ale Spaniei (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018), Cupa Mondială U20 din 2005, Jocurile Olimpice din 2008, Copa America în 2021, jucând alte trei finale (2007, 2015, 2016), precum şi o finală de Cupă Mondială (2014), conform Agerpres.

Here is the full 2023 Men's Ballon d'Or ranking ⬇️ #ballondor???? pic.twitter.com/9V55O0R87M