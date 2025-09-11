Limba română, studiată în Franța. În ce constă proiectul-pilot

Ministerul Educației Naționale, Învățământului Superior și Cercetării din Franța a lansat un program-pilot prin care limba română va fi studiată ca „limbă străină obligatorie” (LV2) în sistemul public preuniversitar. Anunțul a fost făcut de Ambasada României la Paris, printr-o postare oficială pe Facebook, la începutul noului an școlar, generând entuziasm în comunitatea românească din Hexagon.

Proiectul a fost lansat la Collège Aimé et Eugénie Cotton din Blanc-Mesnil, localitate situată în departamentul Seine-Saint-Denis, unde sunt școlarizați mai mulți copii vorbitori de limba română. Programul-pilot se va desfășura pe parcursul mai multor ani și vizează creșterea graduală a numărului de elevi care aleg această limbă, precum și structurarea unui traseu educațional complet în limba română, până la echivalentul clasei a XII-a din România.

Implementarea programului este coordonată de Academia Créteil, una dintre cele 25 de academii franceze responsabile de organizarea educației în regiunile Franței, de la creșe la universități, subordonate ministerului Educației. Această structură asigură cadrul necesar pentru o implementare riguroasă și pentru dezvoltarea pe termen lung a cursurilor de română.

„Mulțumim tuturor celor implicați în reușita acestui proiect! Mulțumiri deosebite conducerii Collège Aimé et Eugénie Cotton, domnului profesor Alexandru Mardale, elevilor și părinților acestora, autorităților franceze centrale și celor de la nivel local”, transmite Ambasada României în Franța.

Obiectivul programului este clar definit: crearea unui traseu educațional complet, astfel încât elevii să poată învăța limba română pe tot parcursul școlarizării, dezvoltând competențe lingvistice solide și o legătură mai profundă cu cultura română. În plus, programul contribuie la integrarea copiilor vorbitori de română în sistemul educațional francez, oferindu-le totodată șansa de a-și valorifica identitatea lingvistică.

