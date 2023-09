Ligia Deca anunță că peste 3.400 de profesori nu au studii corespunzătoare postului. Numărul a scăzut faţă de anul trecut

'În acest an şcolar, numărul de cadre didactice fără studii corespunzătoare postului, situaţia pe care o am actualizată la nivelul zilei de astăzi, este de 3.440, faţă de 5.223 cât am avut în anul şcolar 2022-2023.

Eu sunt convinsă că atât creşterile salariale care au intrat în vigoare în luna iunie, cât şi măsurile pe care noile legi le prevăd pentru a încuraja ca absolvenţii de învăţământ superior (...) să aleagă cariera didactică vor asigura un trend descendent faţă de aceste cifre pe care le aveţi şi vom avea mai multe cadre didactice titulare şi calificate la clasă', a declarat ea, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

Deca a admis că există 'situaţii dificile' în ce priveşte angajarea profesorilor de informatică, fizică sau matematică, în special în zonele rurale, dar a menţionat că se fac demersuri pentru remedierea acestei situaţii.

'În ceea ce priveşte profesorii la aceste discipline avem situaţii dificile, aşa cum era de aşteptat, în zonele rurale, dar avem şi semnalate situaţii punctuale în zona urbană.

De aceea, noua lege a învăţământului preuniversitar prevede un program de încurajare a ştiinţelor matematicii, tehnologiei, ingineriei, în aşa fel încât să avem mai mulţi studenţi care merg în zona programelor fizică, chimie, matematică şi, de asemenea, să-i încurajăm să aleagă şi cariera didactică. Oricum, cineva va intra la clasă şi în cele mai multe cazuri acel cineva are toate calificările necesare pentru a preda acea disciplină', a mai spus Ligia Deca.

