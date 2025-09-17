Data publicării:

Liga Campionilor: Real Madrid, victorie cu emoții,  Benfica, învinsă acasă. Rezultatele de marți

Autor: Crişan Andreescu

Real Madrid, care deține recordul de trofee în competiție (15), a învins-o cu emoții pe Olympique Marseille, cu scorul de 2-1, marți seara, pe Santiago Bernabeu, în prima etapă a Ligii Campionilor la fotbal.

OM a fost cea care a deschis scorul, prin americanul Timothy Weah (22), dar vicecampioana Spaniei a restabilit egalitatea la scurt timp, prin Kylian Mbappe (29 - penalty), după un fault comis de Geoffroy Kondogbia asupra lui Rodrygo.

Echipa din Hexagon a dat o replică foarte curajoasă, și-a creat ocazii de gol și a avut șansa de a obține mai mult, după ce Real a rămas în zece jucători, căpitanul Dani Carvajal fiind eliminat (71), pentru că l-a lovit cu capul pe portarul Geronimo Rulli. Real a marcat golul victoriei în inferioritate numerică, prin Mbappe (81 - penalty), după un henț comis de Facundo Medina.

Azerii de la Qarabag FK au produs surpriza serii, prin victorie reușită în fața Benficăi, scor 3-2, la Lisabona. Gazdele aveau 2-0 după un sfert de ori, grație golurilor reușite de Enzo Barrenechea (6) și Vangelis Pavlidis (16), dar Qarabag a revenit și a înscris de trei ori, prin Leandro Andrade (30), Camilo Duran (48) și Oleksi Kașciuk (86), obținând o victorie neașteptată.

Cel mai spectaculos meci al serii s-a jucat la Torino, unde Juventus și Borussia Dortmund au încheiat la egalitate, 4-4, după ce oaspeții au avut 1-0, 2-1 și 4-2. Vlahovic și Kelly au marcat pentru Bătrâna Doamnă în minutele adiționale și au salvat echipa torineză de la înfrângere.

Pentru Juve au înscris Kenan Yildiz (64), Dusan Vlahovic (68, 90+4) și Lloyd Kelly (90+6), iar golurile Borussiei au fost marcate de Karim Adeyemi (53), Felix Nmecha (65), Yan Couto (74) și Ramy Bensebaini (86 - penalty).

Tottenham, echipa la care joacă Radu Drăgușin (nerefăcut încă după o accidentare gravă), a obținut o victorie la limită cu Villarreal, 1-0, diferența fiind făcută de autogolul portarului Luiz Junior (4).


Rezultatele de marți:


Athletic Bilbao - Arsenal Londra 0-2
Au marcat: Gabriel Martinelli 72, Leandro Trossard 87.

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise 1-3
Au marcat: Ruben van Bommel 90, respectiv Promise David 9 - penalty, Anouar Ait El Hadj (39), Kevin Mac Allister 81.

Benfica Lisabona - Qarabag FK 2-3
Au marcat: Enzo Barrenechea 6, Vangelis Pavlidis 16, respectiv Leandro Andrade 30, Camilo Duran 48, Oleksi Kașciuk 86.

Juventus Torino - Borussia Dortmund 4-4
Au marcat: Kenan Yildiz 64, Dusan Vlahovic 68, 90+4, Lloyd Kelly 90+6, respectiv Karim Adeyemi 53, Felix Nmecha 65, Yan Couto 74, Ramy Bensebaini 86 - penalty.

Real Madrid - Olympique Marseille 2-1
Au marcat: Kylian Mbappe 29 - penalty, 81 - penalty, respectiv Timothy Weah 22.
Cartonaș roșu: Dani Carvajal (Real Madrid) 71.

Tottenham Hotspur - Villarreal 1-0
A marcat: Luiz Junior (autogol) 4.

Miercuri vor avea loc partidele:


Olympiakos Pireu - FC Pafos (19:45)
Slavia Praga - Bodo/Glimt (19:45)
Ajax Amsterdam - Inter Milano (22:00)
Bayern Munchen - Chelsea (22:00)
Liverpool - Atletico Madrid (22:00)
Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo (22:00)


Joi se vor juca meciurile:


FC Bruges - AS Monaco (19:45)
FC Copenhaga - Bayer Leverkusen (19:45)
Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul (22:00)
Manchester City - Napoli (22:00)
Newcastle United - FC Barcelona (22:00)
Sporting Lisabona - Kairat Almatî (22:00) (Agerpres)

17 sep 2025, 10:04
