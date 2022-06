Liga 1 va avea un nou sponsor sezonul următor. LPF alege tot o casă de pariuri

Casa Pariuri era sponsor principal şi umfla bugetul Ligii Profesioniste de Fotbal cu suma de 2,25 milioane de euro pe sezon. Înţelegerea a demarat în sezonul 2019-2020, urmând să se încheie în anul 2026.

Casa Pariurilor ar fi cerut întreruperea contractului, deşi între părţi există o înţelegere prin care sunt prevăzute despăgubiri de 500.000 de euro pentru partea prejudiciată, în caz de denunţare unilaterală a contractului.

Noul sponsor va fi, se pare, Superbet, o altă casă de pariuri, notează Mediafax.

Mijlocaşul echipei naţionale de fotbal a României, Alexandru Cicâldău, a făcut mai multe promisiuni, luni, într-o conferinţă de presă, la Zenica, înaintea meciului cu Bosnia-Herţegovina, primul meci pentru tricolori de la dezastrul din Muntenegru.

'Într-adevăr, am început meciul (n.red. partida cu Muntenegru, pierdută cu 0-2) şi pe durata lui am avut aceea teamă de a încerca să facem mai multe lucruri. Nu cred că această echipă nu are valoare, cred că toată echipa ştie că avem valoare, doar că trebuie să facem lucrurile mai bine. Cred că avem lipsă de încredere puţin, pentru că nici în trecut nu am reuşit să ne calificăm şi asta ne apasă puţin', a spus Cicâldău.

Mijlocașul este convins că la partida cu Bosnia-Herţegovina, de marţi seara, România va arăta o altă faţă, uitând eşecul din prima partidă din Liga Naţiunilor, cu Muntenegru.

'Nu cred că sunt prea multe de spus, suntem conştienţi că nu am făcut jocul pe care ni-l doream, am încercat şi încercăm să îl lăsăm deoparte şi să ne concentrăm la meciul de mâine. Nu cred că eram dărâmaţi, eram dezamăgiţi, cum este şi normal după un astfel de meci. De când am intrat în vestiar, am gândit că trebuie să uităm acest meci şi să ne concentrăm pe următorul. Practic nu ne-au ieşit multe lucruri, de aia am spus că a fost un joc nereuşit.', a spus Cicâldău.

'Dar mâine cu siguranţă vom schimba faţa echipei şi vom arăta un alt fotbal. Calitatea şi curajul cu siguranţă o să le vedeţi începând de mâine, nu doar asta ne-a lipsit, sunt şi alte lucruri pe care nu le am făcut cum ar fi trebuit. Încercăm în fiecare zi să muncim foarte mult şi să arătăm o altă faţă a echipei naţionale. O echipă care să arate că poate să meargă la turneul final', a mai spus Alexandru Cicâldău.

Echipa naţională de fotbal a României va întâlni Bosnia-Herţegovina, marţi, la Zenica, de la 21:45, în cel de-al doilea meci din Liga Naţiunilor.

Naţionala de fotbal a României a debutat cu stângul în noua ediţie a Ligii Naţiunilor, fiind învinsă de reprezentativa Muntenegrului cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Stadionul Gradski din Podgorica, în Grupa a 3-a a Ligii B, în primul meci oficial din mandatul selecţionerului Edward Iordănescu.

Echipa naţională a debutat cu stângul în Liga Naţiunilor. Muntenegru a câştigat, la Podgorica, scor 2-0, iar România este singura echipă din grupă cu 0 puncte. Bosnia şi Finlanda, următoarele noastre adversare, au remizat, scor 1-1. Iată câteva concluzii, amare, după un meci care a adus aminte de vorbele lui Gică Hagi.

"Nu avem nimic, niciun fotbal. Ce performanţă a făcut vreo echipă în România? Merităm să ne faceţi statuie pentru ce am făcut noi, având în vedere condiţiile din România. Rezultatele cântă cu noi. Se duce fotbalul românesc. Se duce. Zero. În doi-trei ani, zero”, spunea Hagi în 1998.

A fost, parcă, începutul sfârşitului pentru România şi fotbalul sub tricolor. Pentru o naţională obişnuită nu doar cu simpla prezenţă la turnee finale, ci cu ieşirea din grupe, au mai venit doar două calificări. Una în 2008, când ai noştri au revenit la îndemnurile lui Ştefan cel Mare şi au pârjolit ogoarele, învingând Olanda pe ceea ce părea mai degrabă o mocirlă decât un teren de fotbal la Constanţa, şi alta în 2016, calificare după care toată lumea îşi aduce aminte doar de înfrângerea umilitoare cu Albania. Culmea, după un joc similar celui din Muntenegru de sâmbătă seara. Şi, tot culmea, cu un alt Iordănescu pe bancă, de data asta cel senior.

Altfel, singurele performanţe ale fotbalului românesc au fost sfertul de Cupa Uefa din sezonul 2006-2007 dintre Steaua şi Rapid şi victoriile de la EURO U21, din 2019, când un alt Hagi, juniorul, ridica tribunele în picioare. Noroc, însă, că ne-au adus "seniorii" cu picioarele pe pământ. (Vezi continuarea AICI)

