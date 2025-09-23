€ 5.0774
Data publicării: 18:44 23 Sep 2025

Liderii nemuritori și pastila apocaliptică: Trump - Putin - Xi Jinping arată cum ne-a răsturnat paracetamolul setul de valori

Autor: Anca Murgoci
tarile-intre-care-se-da--de-fapt--adevaratul-razboi--narciz-balasoiu-rupe-tacerea-rusia-nu-e-obiectivul-final-jocul-mare-este-intre-ele_76223000 Trump Putin, Rusia, SUA, China - Foto: Freepik
 

Vladimir Putin și Xi Jinping visează să trăiască 150 de ani.

Liderii de la Moscova și Beijing se uită spre viitor, cumva paradoxal pentru ei, prin lentila tehnologiei: Transplanturi de organe ca piesele de schimb la mașină, proceduri revoluționare care să le prelungească viața, nemurire digitală și bionică. Ambiția lor? Să sfideze biologia și să demonstreze că puterea nu are termen de expirare.

În timp ce unii își proiectează nemurirea și vor să trăiască mai mult cu ajutorul transpantului de organe, pe partea cealaltă a lumii, Donald Trump încă se luptă… cu paracetamolul. Da, medicamentul banal, sintetizat acum mai bine de un secol, devine pentru președintele american un inamic redutabil.

În logica sa, paracetamolul nu alină febra, ci ar fi, cine știe cum, responsabil pentru autism. O afirmație pe care oamenii de știință au contrazis-o prompt, dar care ilustrează perfect răsturnarea de valori în care trăim.

Imaginea e absurdă și, tocmai de aceea, relevantă. Putin și Xi își fac planuri să-și înlocuiască organele pentru a „domni” veșnic, iar Trump încă se ceartă cu o pastilă de două lei cutia. Unii au planuri cosmice, ceilalți se împotmolesc în teorii conspiraționiste legate de medicamente de uz comun.

Trăim o vreme în care progresul și regresul coexistă la același nivel politic. Într-un colț al lumii, se discută despre cum să păcălești moartea cu tehnologia. În altul, despre cum să reinventezi febra ca problemă de securitate națională.

