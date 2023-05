Liberalii, supărați pe decizia lui Ciolacu. Sighiartău: "Face un joc dublu"

Deputatul PNL Robert Sighiartău afirmă că preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, face un joc dublu, care are menirea de a manipula opinia publică în urma propunerii ca orice negociere privind viitorul Cabinet să fie suspendată până când vor fi rezolvate solicitările sindicatelor, dar şi restanţa majoră privind reforma pensiilor speciale.



"Dascălii au tot dreptul să se revolte. Politicienii cu responsabilităţi executive nu au dreptul să se scuze. De 1 an şi ceva erau obligaţi prin Ministerul Muncii să vină cu soluţii privind tăierea pensiilor speciale şi rezolvarea inechităţilor din sistemul salarial public. Modul PSD-ului şi al domnului Ciolacu de a face politică rămâne acelaşi. Un joc dublu care are menirea să manipuleze opinia publică", a scris Sighiartău, sâmbătă, pe Facebook.

Marcel Ciolacu a anunțat amânarea rotativei guvernamentale





Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, consideră că orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie să fie suspendată până când vor fi rezolvate solicitările sindicatelor, dar şi restanţa majoră privind reforma pensiilor speciale.



De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea ţării şi buna guvernare, astfel încât românii şi economia românească să treacă mai uşor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. E clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor. De aceea, cred că, în acest moment, prioritatea tuturor decidenţilor politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar şi restanţa majoră privind reforma pensiilor speciale. Până la rezolvarea acestor două priorităţi, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată, a scris Ciolacu pe Facebook.



Potrivit acestuia, Coaliţia are datoria să se reunească în primul rând pentru urgenţele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluţiile sustenabile şi un termen clar pentru noua lege a salarizării

