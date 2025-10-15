€ 5.0885
|
$ 4.3738
|
 
Data actualizării: 19:25 15 Oct 2025 | Data publicării: 15:45 15 Oct 2025

EXCLUSIV Lege nouă pentru litoral. Vor mai plăti oamenii șezlongurile? Ce se va întâmpla de acum înainte la mare în România
Autor: Elena Aurel

mare
 

Parlamentul a adoptat legea care garantează că cel puțin 20% din plajele fiecărei localități vor fi publice. Află ce înseamnă acest lucru!

Mirela Matichescu, deputat PSD, a anunțat că Parlamentul a adoptat legea, pe care a inițiat-o împreună cu Dan Georgescu și alți parlamentari de Constanța, care prevede că cel puțin 20% din suprafața plajelor de pe raza fiecărei localități va fi plajă publică, cu acces gratuit pentru turiști și localnici.

Contactată de DC News, Mirela Matichescu a spus cum era înainte ca această lege  fie adoptată și ce aduce nou proiectul pentru omul de rând. Potrivit acesteia, primăriile din localitățile cu plajă pot solicita atribuirea directă a până la 20% din suprafața plajelor pentru a le oferi gratuit cetățenilor și turiștilor.

Spre deosebire de trecut, când toate sectoarele erau închiriate operatorilor economici, această măsură garantează acces liber și plaje întreținute de autoritățile locale.

„Prin această lege, primăriile, UAT-urile din zonele care au plajă pot solicita, prin hotărâre de guvern, atribuire directă pentru sectoare de plajă până în 20% din ceea ce este aferent localității. Înseamnă că ele vor avea la dispoziție plajă pe care să o pună cu titlu gratuit către cetățenii și către turiștii care vin acolo.

Până acum, toate sectoarele de plajă din zonele turistice, din stațiuni, erau închiriate către operatori economici. Era discuția asta că operatorul economic trebuie să lase 30% pentru cei care vin cu cearșafuri, cu titlu gratuit. Uneori se respectau, alteori nu.

Mai mult decât atât, eu sunt constănțeancă și îmi aduc aminte că am crescut pe plaja din Constanța, unde aveam acces noi, ca și copii. Ne jucam, ne bucuram de plajă și de nisip, lucru care astăzi nu se mai poate întâmpla.

Prin această lege, noi am creat posibilitatea ca fiecare cetățean, fiecare localnic și fiecare turist care vine în România să aibă acces gratuit la plajă, o plajă care o să fie întreținută de către primăria din localitate, unde se asigură coșuri de gunoi, curățenie, tot ce trebuie”, a spus Mirela Matichescu. 

 

Vor mai plăti oamenii șezlongurile?

Întrebată dacă, în zonele respective, oamenii vor mai fi nevoiți  plătească șezlongurile, aceasta a răspuns că pe plajele publice accesul va fi complet gratuit, iar șezlongurile vor fi disponibile doar dacă primăria decide să doteze plaja cu ele.

„Nu cred că vor avea șezlonguri, decât dacă primăria hotărăște să doteze plaja cu șezlonguri, dar accesul este absolut gratuit.

Primăria nu are voie să subînchirieze, să concesioneze sau să schimbe destinația bunului pe care l-a închiriat. Deci va fi destinat exclusiv pentru turiști, pentru localnici și pentru accesul la plajă gratuit”, a spus Mirela Matichescu în exclusivitate pentru DC News. 

Ce se schimba față de înainte:

Până acum: aproape toate sectoarele de plajă erau închiriate operatorilor economici (hoteluri, firme de plajă etc.).


Aceștia erau obligați teoretic să lase 30% din plajă liberă pentru turiști cu cearșaf, dar în practică regula era adesea ignorată sau prost aplicată.

De acum înainte: legea prevede că minimum 20% din suprafața totală a plajelor din fiecare localitate va fi plajă publică, gratuită, gestionată de primărie, nu de firme private.

Ce câștigă oamenii:

 

Acces real și garantat la mare, fără a fi obligați să plătească șezlonguri sau taxe. Zone mai curate și sigure, pentru că primăriile vor fi responsabile de întreținere. Reîntoarcerea la ideea de „plajă liberă” pentru familii, copii și turiști care nu vor să cheltuiască mult.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Matichescu Mirela
plaja
parlamentul romaniei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Înșelătoria online în plasa căreia poți cădea și tu. Avertismentul DNSC
Publicat acum 22 minute
Parteneriatul public-privat poate salva România. Elena Cristian: Toată infrastructura Italiei este făcută așa. Exemplul Poloniei
Publicat acum 46 minute
Suedia urmărește cu avioane de vânătoare şi nave de război un submarin rusesc care a intrat în Marea Baltică
Publicat acum 57 minute
Peste 5 milioane de țigarete, confiscate la granița României. Șoferul susținea că transportă alimente
Publicat acum 1 ora si 2 minute
ÎCCJ, ședință de urgență pentru sesizarea CCR pe Legea pentru plata pensiilor private
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat acum 22 ore si 59 minute
Titi Aur, despre mama ucisă pe o trecere de pietoni din Berceni: Chiar dacă avea 35 de ani, face parte din generația needucaților
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 13 Oct 2025
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
Publicat pe 13 Oct 2025
Trump, șocat: Ce ai putut vorbi cu Putin 5 ore?! Discuția trebuia să dureze 15 minute
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close