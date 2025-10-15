Mirela Matichescu, deputat PSD, a anunțat că Parlamentul a adoptat legea, pe care a inițiat-o împreună cu Dan Georgescu și alți parlamentari de Constanța, care prevede că cel puțin 20% din suprafața plajelor de pe raza fiecărei localități va fi plajă publică, cu acces gratuit pentru turiști și localnici. Contactată de DC News, Mirela Matichescu a spus cum era înainte ca această lege să fie adoptată și ce aduce nou proiectul pentru omul de rând. Potrivit acesteia, primăriile din localitățile cu plajă pot solicita atribuirea directă a până la 20% din suprafața plajelor pentru a le oferi gratuit cetățenilor și turiștilor. Spre deosebire de trecut, când toate sectoarele erau închiriate operatorilor economici, această măsură garantează acces liber și plaje întreținute de autoritățile locale.

„Prin această lege, primăriile, UAT-urile din zonele care au plajă pot solicita, prin hotărâre de guvern, atribuire directă pentru sectoare de plajă până în 20% din ceea ce este aferent localității. Înseamnă că ele vor avea la dispoziție plajă pe care să o pună cu titlu gratuit către cetățenii și către turiștii care vin acolo.

Până acum, toate sectoarele de plajă din zonele turistice, din stațiuni, erau închiriate către operatori economici. Era discuția asta că operatorul economic trebuie să lase 30% pentru cei care vin cu cearșafuri, cu titlu gratuit. Uneori se respectau, alteori nu.

Mai mult decât atât, eu sunt constănțeancă și îmi aduc aminte că am crescut pe plaja din Constanța, unde aveam acces noi, ca și copii. Ne jucam, ne bucuram de plajă și de nisip, lucru care astăzi nu se mai poate întâmpla.

Prin această lege, noi am creat posibilitatea ca fiecare cetățean, fiecare localnic și fiecare turist care vine în România să aibă acces gratuit la plajă, o plajă care o să fie întreținută de către primăria din localitate, unde se asigură coșuri de gunoi, curățenie, tot ce trebuie”, a spus Mirela Matichescu.

Vor mai plăti oamenii șezlongurile?

Întrebată dacă, în zonele respective, oamenii vor mai fi nevoiți să plătească șezlongurile, aceasta a răspuns că pe plajele publice accesul va fi complet gratuit, iar șezlongurile vor fi disponibile doar dacă primăria decide să doteze plaja cu ele.

„Nu cred că vor avea șezlonguri, decât dacă primăria hotărăște să doteze plaja cu șezlonguri, dar accesul este absolut gratuit.

Primăria nu are voie să subînchirieze, să concesioneze sau să schimbe destinația bunului pe care l-a închiriat. Deci va fi destinat exclusiv pentru turiști, pentru localnici și pentru accesul la plajă gratuit”, a spus Mirela Matichescu în exclusivitate pentru DC News.

Ce se schimba față de înainte:

Până acum: aproape toate sectoarele de plajă erau închiriate operatorilor economici (hoteluri, firme de plajă etc.).



Aceștia erau obligați teoretic să lase 30% din plajă liberă pentru turiști cu cearșaf, dar în practică regula era adesea ignorată sau prost aplicată.

De acum înainte: legea prevede că minimum 20% din suprafața totală a plajelor din fiecare localitate va fi plajă publică, gratuită, gestionată de primărie, nu de firme private.

Ce câștigă oamenii:

Acces real și garantat la mare, fără a fi obligați să plătească șezlonguri sau taxe. Zone mai curate și sigure, pentru că primăriile vor fi responsabile de întreținere. Reîntoarcerea la ideea de „plajă liberă” pentru familii, copii și turiști care nu vor să cheltuiască mult.