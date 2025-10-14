€ 5.0879
|
$ 4.4034
|
 
Data publicării: 15:13 14 Oct 2025

EXCLUSIV Lecție de patriotism de la un copil român care trăiește în Viena: Are 11 ani și își ceartă mama dacă vorbește în limba germană / video
Autor: Alexandra Firescu

drapelul-romaniei_41378700 Freepik
 

Fiul psihologului Ica Secoșan, un băiat de 11 ani care locuiește în Viena, este „cel mai mare patriot” pe care l-a întâlnit vreodată mama sa. Deși trăiește în diaspora, copilul este profund atașat de limba și cultura română.

Întrebată cum pot deveni platformele sociale instrumente pentru conectarea tinerilor din diaspora cu limba și cultura română, Ica Secoșan, psiholog clinician și psihoterapeut, a povestit cum fiul ei de 11 ani, care locuiește în Viena și care este foarte atașat de identitatea românească, îi cere să vorbească în limba română atunci când aceasta spune un cuvânt în limba germană.

„Pentru mine, această discuție are, de fapt, dublă dimensiune: una personală și una profesională. Din punct de vedere personal, nu știu dacă experiența mea de viață este atât de interesantă. Ce pot să vă spun este că fiul meu de 11 ani, care locuiește în Viena, este cel mai mare patriot pe care eu l-am întâlnit vreodată. Este acel copil care, pe stradă fiind, în cazul în care îndrăznesc să spun întâmplător un cuvânt în limba germană, îmi spune: „Te rog să vorbim românește”.

Este cel care sărbătorește alegerile din România și este foarte conectat la ce se întâmplă acolo și am sentimentul, de foarte multe ori, că, deși locuim în diaspora, de fapt, nu am plecat niciodată de acolo, de acasă - Viena este foarte aproape de Timișoara noastră natală. Aceasta este o experiență absolut personală, dată și de proximitatea fizică a celor două orașe", a spus Ica Secoșan. 

 

Ica Secoșan, psiholog clinician și psihoterapeut

 

Primăria orașului Viena oferă cursuri de limba română 

Ica Secoșan a mai povestit că primăria orașului Viena oferă cursuri de limba română copiilor români, iar mulți părinți își înscriu copiii pentru ca aceștia să învețe să vorbească și să scrie corect românește.

Pe de altă parte însă, dincolo de experiența noastră personală și de felul în care noi experimentăm limba română aici, în Viena, iar fiul meu trăiește această limbă mai departe într-un mod cât mai viu posibil, ceea ce știu este că primăria orașului Viena oferă cursuri de limba română copiilor români în fiecare sâmbătă, mai multe ore.

Am cunoștințe care își trimit copiii la aceste cursuri, în special copiii care sunt născuți aici, copii care vor să învețe limba română corect, să scrie corect și să o utilizeze mai departe în viețile lor adulte", a spus Ica Secoșan la Dezbaterea „România în Diaspora”. 

 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

austria
diaspora
patriotism
viena
limba romana
Ica Secoșan
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Mai multe ţări sunt dispuse să ajute cu 70 miliarde de dolari la reconstrucţia Gazei
Publicat acum 17 minute
„Educație fără granițe”: Irineu Dărău explică rolul platformele sociale care pot deveni punți între tinerii din diaspora și România
Publicat acum 34 minute
Întâlnire de top la Palatul Victoria: Ilie Bolojan și Milton Dick au discutat despre consolidarea relațiilor româno-australiene
Publicat acum 59 minute
Lecție de patriotism de la un copil român care trăiește în Viena: Are 11 ani și își ceartă mama dacă vorbește în limba germană / video
Publicat acum 1 ora si 19 minute
„HaiDEEE să reciclăm!” - Campania CNREE în Maramureș, un real succes: 25.000 de kg de DEEE colectate în doar o lună
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
Publicat acum 22 ore si 50 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close