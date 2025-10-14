Lecție de patriotism de la un copil român care trăiește în Viena: Are 11 ani și își ceartă mama dacă vorbește în limba germană / video

Întrebată cum pot deveni platformele sociale instrumente pentru conectarea tinerilor din diaspora cu limba și cultura română, Ica Secoșan, psiholog clinician și psihoterapeut, a povestit cum fiul ei de 11 ani, care locuiește în Viena și care este foarte atașat de identitatea românească, îi cere să vorbească în limba română atunci când aceasta spune un cuvânt în limba germană.

„Pentru mine, această discuție are, de fapt, dublă dimensiune: una personală și una profesională. Din punct de vedere personal, nu știu dacă experiența mea de viață este atât de interesantă. Ce pot să vă spun este că fiul meu de 11 ani, care locuiește în Viena, este cel mai mare patriot pe care eu l-am întâlnit vreodată. Este acel copil care, pe stradă fiind, în cazul în care îndrăznesc să spun întâmplător un cuvânt în limba germană, îmi spune: „Te rog să vorbim românește”.

Este cel care sărbătorește alegerile din România și este foarte conectat la ce se întâmplă acolo și am sentimentul, de foarte multe ori, că, deși locuim în diaspora, de fapt, nu am plecat niciodată de acolo, de acasă - Viena este foarte aproape de Timișoara noastră natală. Aceasta este o experiență absolut personală, dată și de proximitatea fizică a celor două orașe", a spus Ica Secoșan.

Ica Secoșan, psiholog clinician și psihoterapeut

Primăria orașului Viena oferă cursuri de limba română

Ica Secoșan a mai povestit că primăria orașului Viena oferă cursuri de limba română copiilor români, iar mulți părinți își înscriu copiii pentru ca aceștia să învețe să vorbească și să scrie corect românește.

„Pe de altă parte însă, dincolo de experiența noastră personală și de felul în care noi experimentăm limba română aici, în Viena, iar fiul meu trăiește această limbă mai departe într-un mod cât mai viu posibil, ceea ce știu este că primăria orașului Viena oferă cursuri de limba română copiilor români în fiecare sâmbătă, mai multe ore.

Am cunoștințe care își trimit copiii la aceste cursuri, în special copiii care sunt născuți aici, copii care vor să învețe limba română corect, să scrie corect și să o utilizeze mai departe în viețile lor adulte", a spus Ica Secoșan la Dezbaterea „România în Diaspora”.

Video: