Lavrov, acuzații dure la adresa liderilor europeni privind soluționarea conflictului din Ucraina

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză europenii că încearcă să submineze progresele realizate la summitul din Alaska.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a acuzat joi liderii europeni că încearcă să submineze progresele despre care a precizat că au fost realizate la summitul SUA-Rusia de săptămâna trecută din Alaska privind un posibil acord de pace în Ucraina, scrie Reuters.

Aliații europeni ai Kievului încercau să mute atenția de la rezolvarea a ceea ce Rusia numește „cauzele profunde” ale războiului, a spus el.

De asemenea, el a reiterat îngrijorările Rusiei cu privire la modul în care discuția europeană privind garanțiile de securitate pentru Ucraina se desfășoară fără contribuția Moscovei.

Orice idei care se abat de la cele stabilite de Rusia în discuțiile cu Ucraina de la Istanbul în 2022 sunt fără speranță, a spus el.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News