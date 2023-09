Laura Vicol a vorbit despre măsurile pe care le-a propus pentru stoparea consumului de droguri în rândul tinerilor și adolescenților.

„Am văzut ce se întâmplă în ultima perioadă cu aceste tragedii provocate de șoferii drogați și sunt foarte multe discuții. Chiar și premierul spunea că trebuie măsuri mai drastice. Ați avut inițiative foarte bune pe acest palier.”, a spus Laura Duță.

„Este un subiect foarte dureros pentru mulți dintre cei care se uită acum la noi pentru că atunci când spunem „drog”, spunem „moarte”. Au explodat aceste substanțe interzise în România și trebuie făcut ceva. Dacă trebuie să facem ceva, trebuie să facem, în primul rând, o desfășurare de forțe incredibil de mare pentru că nu poți să stopezi ceva atât de mare decât cu o luptă, cu o contra luptă pe măsură.", a spus Laura Vicol.

„Voi spune lucruri care vor deranja"

„În sesiunea trecută am propus anumite modificări la legea 143/2000, la legea pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Ele sunt în acest moment încă în stadiul de inițiativa. De ce? Pentru că nu am avut toată susținerea necesară să le trec și evident că voi spune lucruri care vor deranja cu siguranță, dar eu sunt un om onest și mă prezint în fața oamenilor cu adevărul pentru că ipocrizia este o noțiune care mie îmi este total străină și așa cum am promis de când am intrat în politică, nu m-am schimbat și rămân același om onest ca și până acum.

Sunt niște lucruri care trebuie privite cu foarte multă atenție. Această luptă nu se poate duce de una singură. Din această cauză eu am organizat mai multe întâlniri, inclusiv cu cei de la Antidrog, și am pus pe hârtie foarte multe idei care ne puteau ajuta în formularea unei inițiative legislative care să vină în sprijinul celor care vor să termine acest flagel care a cuprins România.

Cei de la Antidrog au venit cu niște idei foarte interesante și foarte importante, dar în egală măsură vă spun că nu sunt numai dânșii suficienți. Adică la masa discuțiilor în momentul în care se vor lua niște hotărâri trebuie să stea Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, Ministerul de Interne, reprezentanții părinților care sunt cei mai importanți și ONG-urile care au un rol extraordinar de important în toată această desfășurare de forțe.

Dacă plecăm de la expresia „drogul egal moarte” ca să ne dăm seama noi, cei care vream să încercăm, nu știu dacă putem să-l oprim, dar să-l înfrânăm, trebuie să ne gândim exact ce măsuri rapide, stricte, concrete și determinate trebuie luate pentru a ajunge aici.

În primul rând trebuie un parteneriat extrem de puternic între părinți și școală. Am mai auzit discuții în presă că trebuie testați copiii în masă. Nu! De ce spun acest lucru? Există viață privată a fiecăruia către trebuie respectată, dar până la viață privată haideți să ștergem „privat” din context și să ne gândim la viață.

Noi, în primul rând, trebuie să apărăm viața celor care nu sunt responsabili câteodată de hotărârile pe care le iau. Deci până să ne gândim la ce sancțiuni aplicăm acestor copii sau acestor tineri care aleg să facă niște hotărâri greșit în viață, hotărâri care pot lăsa amprente.

Ideea este alta. Părintele pe mine trebuie să mă sprijine și să-mi arate că vrea să asigure siguranța copilului său că eu pentru siguranță copilului său mă lupt. Totul trebuie să fie făcut cu acordul părinților pentru că mi se pare normal în momentul în care încep să avansez un set de măsuri preventive care să încerce să diminueze toată această plasă de păianjen care începe să fie țesută în jurul copiilor noștri de cei care vând moarte pe stradă, eu trebuie să am un sprijin din partea părintelui.

Ce propune

„Eu sunt de părere că un control inopinat într-o școală, vorbesc la nivel național, ne alegem țintă 30 de școli. Copilul nu știe când vine controlul, totul se desfășoară sub maximă confidențialitate pentru că nu vreau să stigmatizez pe nimeni. Eu nu știu ce l-a împins pe acel copil să ia un drog, să consume o substanță sau să ia o asemenea hotărâre care îi poate lua viața pentru că toți cei care consumă trebuie să știe că nu există altă destinație decât moartea. Drogul aduce moarte. Atunci când totul se repetă în mintea lui, când eu vin în școală și fac prevenție și îi arăt copilului ce înseamnă acest consum și ulterior arăt și sancțiunea care se aplică în momentul în care este prins.

M-am gândit să începem acest proiecte, să fie un proiect la nivel național care să se adreseze elevilor din clasa a VIII-a către a XII-a. De ce am spus că trebuie implicat personalul Ministerului Sănătății: am nevoie de psihologi, am nevoie de oameni care să nu fie agresivi atunci când se adresează copiilor. Trebuie să știe pe ce butoane să apese și să le explice. Specialistul respectiv trebuie să intre în inima copilului și în sufletul lui și să-l facă să conștientizeze că acest consum de orice substanță duce la moarte.

M-am gândit să le propun celor de la Antidrog, le-am spus deja acest lucru, ei spun că s-ar putea să am niște discuții din punct de vedere al deconspirării personalului care lucrează acolo. Mă gândesc cu ce ne pot ajuta și acești oameni care nu se pot deconspira: pot să facă materiale video, pot să facă tot felul de prezentări pe care noi să le ducem în școli și să le arătăm copiilor ce se întâmplă.

M-am gândit și la foști consumatori pentru că sunt foarte mulți care au reușit să se lase de consum. Să vină să împărtășească experiență dacă nu le e rușine să facă acest lucru.", a spus Laura Vicol la emisiunea Culisele Justiției de pe DC News.

