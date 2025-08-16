Laura Chiriac: Trump a căzut sub farmecul lui Putin. Aseară, s-a îngropat acordul de pace Rusia - Ucraina

Jurnalista Laura Chiriac, analist de politică europeană, spune că acțiunile recente ale liderilor internaționali ar putea slăbi Europa în negocierile despre Ucraina și îi dau mai multă putere Rusiei.

"Cred că este îngroparea acordului de pace dintre Rusia și Ucraina. Asta s-a întâmplat aseară. S-a îngropat acest acord de pace.

După întâlnire, într-un interviu pentru Fox News, Trump spune că acum acordul de pace este în mâna lui Zelenski și speră ca statele europene să nu reprezinte un obstacol în calea acestui acord. Statele europene nu au fost prezente la întâlnire, nici Zelenski nu a fost prezent. Cred că Trump a căzut sub farmecul lui Putin. S-a întâmplat exact ce n-ar fi trebuit să se întâmple sau ceea ce se temeau foarte mulți analiști și lideri europeni. Ce au obținut de fapt cei doi? Putin se laudă cu perspectiva unei colaborări comerciale între Moscova și Washington, dincolo de problema ucraineană.

Putin spune că speră ca acordul de astăzi să constituie un punct de plecare pentru restabilirea relațiilor comerciale pragmatice dintre Rusia și Statele Unite. Rusia și Statele Unite pot să se ajute reciproc în foarte multe domenii: în tehnologie, în explorarea spațială și în misiunile internaționale spațiale pe care le efectuează cele două țări.

Am avut covorul roșu, zâmbete și aplauze dedicate de Trump lui Putin. Întâlnirea a durat mai puțin decât anticipau cei doi, doar trei ore. Conferința de presă nu a permis întrebări din partea jurnaliștilor, ceea ce spune foarte mult. Dacă Donald Trump e obișnuit să organizeze întâlniri transparente cu jurnaliștii, de data asta Putin a spus „nu” întrebărilor.

Declarațiile făcute în conferință despre crearea premiselor unui posibil plan de pace sunt, după părerea mea, simple vorbe diplomatice. Opinia mea este că un plan de pace este tot mai îndepărtat.

Putin a revenit pe scena internațională cu covorul roșu și cu un Donald Trump amabil și simpatic, adresându-i chiar invitația de a participa la un alt summit la Moscova. Totuși, Putin nu și-a schimbat nici măcar o secundă opinia și nu a fost deschis către negocieri privind Ucraina. Din contră, a vorbit despre preocupările Rusiei în materie de securitate, considerând Ucraina laterală a NATO ca o amenințare. A adus în discuție istoria Rusiei, care trebuie respectată, neamintind de tricoul ministrului rus de externe, Lavrov, cu inscripția URSS.

În final, a fost o mare revanșă a rușilor asupra Europei și a lui Donald Trump. Europenii, în acest moment, nu doar că nu respiră ușurați, dar se gândesc că pot apărea noi complicații, iar Donald Trump nu mai reprezintă un partener de încredere pentru rezolvarea conflictului din Ucraina, fiind deja sub influența lui Putin", a explicat Laura Chiriac, analist de politică europeană.

