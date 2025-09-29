€ 5.0772
Data actualizării: 11:49 29 Sep 2025 | Data publicării: 11:45 29 Sep 2025

Larisa și Cristi au câștigat aseară premiul de 25.000 la „Hai că poți!" - un rollercoaster al distracției, cu probe trăsnite
Autor: Echipa DCNews

Hai ca poti! proba baieti
 

Larisa și Cristi au câștigat aseară premiul de 25.000 de lei! „Hai că poți!", un rollercoaster al distracției, cu probe trăsnite, emoții uriașe și o finală pe muchie de cuțit.

Aseară, distracţia a intrat în casele românilor, odată cu startul game show-lui „Hai că poți!", prezentat de Octavian Strunilă, la Kanal D. Primele patru cupluri intrate în competiție au demonstrat că distracția, determinarea și ambiția merg mână în mână atunci când premiul pus în joc este de 25.000 de lei (n.r. - în fiecare ediție). În platoul spectaculos, echipat cu recuzita corespunzătoare probelor, s-au aflat Cristi și Larisa, Andra și Jeff, Roxi și Alex și cuplul format din Cristina și Marian, cu toții dornici să ajungă în finală și să câștige.

Atmosfera a fost explozivă încă de la prima probe, cu atât mai mult cu cât fiecare încercare s-a desfășurat contracronometru, iar partenerii au licitat timpul în care perechea lor putea duce la capăt sarcina. Nu au lipsit tachinările inerente, mai ales în momentele în care concurenții aflau ce cred partenerii lor despre abilitățile și modul lor de reacție.

Împinsul covorului din poziția șezut a stârnit hohote de râs, în timp ce cursa nebună a domnilor, pe un traseu cu trepte, cauciucuri și jaloane, încălțați cu labe de scafandru și încărcați până la refuz cu valize și un colac, a transformat platoul într-un adevărat teren de antrenament.

Una dintre cele mai dificile probe a fost cea a baloanelor. Concurenții, legați la ochi și ghidați doar de vocea soțiilor, au avut de evitat obstacolele colorate într-o ordine stabilită de prezentator. Emoțiile și ezitările au fost completate de indicații pline de umor sau de tensiune, iar publicul a urmărit fiecare pas cu sufletul la gură. Nici partenerele nu au scăpat de încercări, fiind nevoite să mănânce fructe contracronometru, cu mâinile legate la spate, încurajate de soți.

După o serie de probe care au pus la încercare îndemânarea, viteza, stăpânirea de sine, concentrarea și nervii de oțel, clasamentul i-a trimis în finală cuplurile Larisa şi Cristi şi Cristina și Marian.

Cu balonul în pahar până la punctul final

Proba decisivă a fost una pe cât de amuzantă, pe atât de solicitantă. Concurenții, fete și băieți deopotrivă, au trebuit să transfere pahare de pe o masă pe alta folosindu-se doar de baloanele umflate cu gura, poziționate în interiorul acestora. Fără să-și poată folosi mâinile, fără atingeri directe, doar concentrare și răbdare.  Cinci ture tensionate au făcut diferența.

La final, Larisa și Cristi au reușit să își păstreze calmul și au trecut linia victoriei. Emoțiile i-au copleșit și cei doi s-au prăbușit pe podea, în lacrimi de bucurie. Povestea lor i-a emoționat pe telespectatori si publicul din platou. Încă de la 18 ani, cei doi au grijă de fratele mai mic al lui Cristi. Cei doi tineri și-au dorit să câștige pentru a investi banii în casa în care locuiesc în prezent cu "mezinul" familiei.

Prima ediție „Hai că poți!" a fost un mix de umor, adrenalină și emoție autentică. Duminica viitoare, de la ora 21.00, Kanal D promite o nouă seară plină de surprize și distracție pentru întreaga familie.

