Laptopul pentru firmă, frigiderul pentru acasă? ANAF anunță acțiuni ample de inspecție fiscală. Ce spune Coșea

Profesorul de economie Mircea Coșea a comentat decizia ANAF de a desfășura acțiuni ample de inspecție fiscală, după ce a descoperit contribuabili care deduc TVA pentru bunuri pentru uz personal cumpărate pe firmă.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală face apel pentru o conformare fiscală corectă şi completă după ce analizele recente au reliefat faptul că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli şi deduc taxa pe valoarea adăugată aferentă, achiziţii care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acţionarilor sau asociaţilor, conform unui comunicat, scrie Agerpres.



„În contextul în care, prin analizarea şi prelucrarea informaţiilor deţinute ca urmare a implementării proiectelor de digitalizare au fost constatate discrepanţe între natura achiziţiilor realizate de către contribuabili comparativ cu activitatea economică desfăşurată, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală face apel către toţi contribuabilii, companii şi persoane fizice autorizate, în vederea asigurării unei conformări fiscale corecte şi complete în ceea ce priveşte declararea şi plata obligaţiilor fiscale. Analizele recente au reliefat faptul că un număr semnificativ de contribuabili înregistrează în conturile de cheltuieli şi deduc taxa pe valoarea adăugată aferentă, achiziţii care, în fapt, sunt destinate uzului personal al acţionarilor sau asociaţilor. Această practică generează erori în contabilitate, distorsionează baza de impozitare şi pe cale de consecinţă conduce la diminuarea impozitelor/taxelor declarate şi achitate“, se arată în comunicat.

Potrivit ANAF, au fost identificaţi contribuabili care desfăşoară activitate de consultanţă ori de închiriere de bunuri imobile, care au înregistrat, cu caracter de continuitate, achiziţii de bunuri destinate uzului personal, cum ar fi: produse alimentare, produse cosmetice, îmbrăcăminte, produse electrocasnice etc.

„În sensul celor menţionate anterior, ANAF recomandă contribuabililor să revizuiască cu atenţie modul în care clasifică/reclasifică cheltuielile şi să se asigure că declară corect toate impozitele şi taxele datorate, inclusiv prin rectificarea declaraţiilor fiscale iniţiale. Pentru contribuabilii care nu se conformează, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va iniţia măsuri graduale constând, într-o primă etapă, într-o campanie de notificare şi verificări documentare, după caz, urmând ca, pentru contribuabilii cu risc fiscal ridicat, să fie iniţiate acţiuni ample de inspecţie fiscală. Reamintim că o conformare corectă şi voluntară aduce beneficii pe termen lung pentru întreaga societate: pentru contribuabili: vor fi evitate eventuale inspecţii fiscale şi sancţiuni, cum ar fi amenzi sau impunerea de obligaţii fiscale suplimentare. O evidenţă contabilă şi fiscală conformă ajută la o mai bună gestionare a afacerii. Pentru comunitate: banii din taxe sunt reinvestiţi în servicii publice esenţiale cum ar fi infrastructură, sănătate, educaţie şi siguranţă naţională. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sprijină mediul de afaceri, într-un mod transparent şi corect, mizând totodată pe colaborarea şi pe responsabilitatea contribuabililor, de a respecta apelul pentru o conformare fiscală corectă şi completă“, se menţionează în comunicat.

Mircea Coșea: Nu va aduce mari beneficii politicii de reglementare a deficitului bugetar

În opinia lui Mircea Coșea, profesor de economie, problema este una punctiformă și nu va aduce beneficii politicii de reglementare de deficitului bugetar al României.

„Este o chestiune care trebuia să fie în atenția ANAF de foarte mult timp, dar mai bine mai târziu decât niciodată. ANAF anunță acum niște măsuri care trebuiau să fie luate demult. Această „descoperire“ nu este o chestiune foarte importantă, fiindcă nu reprezintă o practică generalizată. Vom vedea că sunt elemente destul de puține, fără importanță mare, dar este o formă de evaziune care trebuie să fie depistată și eradicată.

Din punctul meu de vedere nu este nici pe departe ceva care să aducă mari beneficii politicii de reglementare a deficitului bugetar“, a spus, pentru DC News, profesorul de economie Mircea Coșea.

