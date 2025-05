La fiecare 80 de secunde are loc un accident rutier în România. 120 de copii mor în fiecare an în accidente. Viziunea 0-2050, un obiectiv al CE, zero decese

"Marcăm un moment cu adevărat important, prima ediţie a Săptămânii Naţionale a Siguranţei Rutiere, un proiect care în urmă cu un an era o idee, o iniţiativă legislativă, astăzi este lege. Legea numărul 42/2025 are un obiectiv simplu, dar vital, să crească gradul de conştientizare şi responsabilizare a tuturor participanţilor la trafic, pentru că cifrele ne spun, fără menajamente, cât de mare este această nevoie. Peste 1.600 de oameni îşi pierd anual viaţa pe drumurile din România. La fiecare 80 de secunde are loc un accident rutier, 120 de copii mor în fiecare an în accidente şi da, un sfert dintre ei doar pentru că au traversat greşit. România este pe locul 2 în UE la numărul de decese rutiere raportat la populaţie. Acestea nu sunt doar statistici, sunt tragedii, sunt familii destrămate, sunt copii care nu mai ajung acasă şi da, ne privesc pe toţi. În urmă cu un an, discutam public despre această iniţiativă şi despre nevoia unui cadru naţional care să pună siguranţa rutieră acolo unde este locul, pe agenda serioasă de politici publice", a subliniat Pauliuc, la "Scutire de la accident" - "Vocea copiilor în Parlamentul României", eveniment organizat de Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, în parteneriat cu Coaliţia pentru Siguranţă Rutieră, în cadrul primei ediţii a Săptămânii Naţionale a Siguranţei Rutiere.



Potrivit acesteia, este nevoie de investiţii în educaţie rutieră, în campanii continue, astfel încât să se reducă numărul deceselor şi incidentelor grave.



"Evenimentul de astăzi este despre prevenţie, dar şi despre participare. Este despre cum transformăm cifrele reci în politici calde, aplicate. Este despre viziunea 0-2050, un obiectiv ambiţios al Comisiei Europene, zero decese din accidente rutiere până în 2050. Şi este despre angajamentul nostru, al Parlamentului, al autorităţilor executive şi al Coaliţiei pentru Siguranţa Rutieră de a reduce cu 50% decesele şi accidentele grave până în 2030. Nu ne putem juca cu timpul, dar nu avem voie să aşteptăm încă un raport dramatic. Acum este momentul să investim în educaţie rutieră, în infrastructură inteligentă, în campanii continue, în parteneriate sincere cu presa. (...) Vreau să le mulţumesc copiilor prezenţi astăzi aici, iar mesajul lor - aveţi grijă de noi, fiţi responsabili în trafic - este poate cel mai greu de ignorat. Pentru că vine din partea celor care nu conduc, dar care suferă consecinţele (...)", a punctat Pauliuc.



În cadrul evenimentului, a fost prezentată Declaraţia copiilor, un apel redactat de elevi prin care au cerut adulţilor măsuri concrete pentru a preveni accidentele rutiere.



"Nu vrem să mai fim victime. Vrem scutire de la accident. Vrem ca şcoala, drumul şi locul de joacă să nu mai fie atât de periculoase", a fost mesajul transmis în plenul Parlamentului de către un grup de elevi.



Evenimentul este organizat de Coaliţia pentru Siguranţă Rutieră, în parteneriat cu Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Senat, şi reuneşte parlamentari, reprezentanţi ai Guvernului, ai autorităţilor centrale, locale şi ai societăţii civile, alături de ambasadori ai cauzei şi de copii din mai multe judeţe ale ţării.

