La ce trebuie să fii atent când comanzi un burger? Sfatul celebrului bucătar Gordon Ramsay

Celebrul bucătar britanic a dezvăluit ce ar trebui să ne ridice suspiciuni atunci când alegem un burger și de ce simplitatea este cheia succesului.

Într-un interviu acordat pentru LADbible, Gordon Ramsay a explicat că unul dintre primele semnale de alarmă apare atunci când un burger este umplut cu diverse ingrediente.

„În primul rând, când umpli un burger, îi strici textura. Burgerii trebuie să stea și să se odihnească. Așadar, când îi temperați e mai bine, când îi umpleți cu brânză albastră sau dovlecel, nu, păstrați-i simpli și nu-i umpleți excesiv cu garnitură”, a declarat Ramsay.

Chef-ul britanic consideră că exagerările culinare duc la pierderea esenței unui burger autentic.

Cum trebuie să arate burgerul

Un alt detaliu esențial pentru Ramsay este aspectul. Acesta a explicat că un burger încărcat de garnituri, care ascunde carnea, este un avertisment clar.

„Pentru mine, semnalul de alarmă este când nu poți vedea burgerul, așa că ai grijă ce mănânci. Secretul unui burger excelent este chifla, partea de sus și cea de jos. Apoi adaugi niște rucola picantă, sau niște salată, niște sos Sriracha, maioneză. Dar trebuie să vezi culoarea și să te asiguri că este caramelizată”, a precizat bucătarul.

Culoarea contează

Ramsay a subliniat și un ultim criteriu definitoriu: culoarea cărnii.

„Dacă este gri, orice nuanță de gri într-un burger, renunță”, a avertizat el.

Potrivit chef-ului, o carne bine gătită, dar suculentă, cu o crustă caramelizată, este semnul unui preparat de calitate.



Ramsay și Burger King - o colaborare surprinzătoare

Declarațiile au fost făcute în contextul lansării unui produs nou Burger King: The Wagyu, un burger premium realizat cu carne de vită wagyu 100% britanică.

Deși nu a creat rețeta, Ramsay s-a implicat în campanie, considerând-o un pas important pentru gastronomia britanică.

„A fost un fel de vis, pentru că este ceva ce voi folosi în meniul meu”, a spus el, referindu-se la colaborarea cu fermierii locali.

Wagyu-ul Burger King conține carne de vită wagyu britanică, ceapă caramelizată, ceapă murată roz, rucola, ceapă crocantă și maioneză cu ceapă caramelizată, toate într-o chiflă brioche cu semințe.

Ramsay a explicat că acceptă foarte rar colaborări de acest tip și doar atunci când există „integritate”.

„Fac foarte puține lucruri de genul acesta și nu etichetez produsele. Nu îmi pun pur și simplu numele deasupra ușii. Trebuie să existe integritate”, a subliniat el.

Chef-ul speră ca parteneriatul să încurajeze consumatorii să susțină fermierii britanici.

„În prezent, există 700 de ferme care produc acest incredibil wagyu 100% britanic. Așadar, este timpul ca publicul britanic să renunțe la snobismul legat de wagyu”, a adăugat Ramsay.

