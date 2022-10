La cât a ajuns rata inflației. Anunțul zilei: Este ceva ce n-am mai văzut în ultimii 10 - 15 ani

Este anunțul momentului. INS a anunțat rata inflației la 15,9%. ”Este ceva ce n-am mai văzut în ultimii 10 - 15 ani” a spus economistul Adrian Bența.

”Este o creștere spectaculoasă și o inflație de 15% este ceva ce n-am mai văzut în ultimii 10 - 15 ani, ceea ce ne arată că puterea de cumpărare, pentru toți cetățenii, și pentru cei săraci, și pentru cei bogați, este puternic afectată. Și aș mai spune că este rata medie a inflației, pentru că dacă ne ducem către produsele din coșul cetățeanului, rata inflației este mult mai mare. Lucrurile de primă necesitate sunt mult mai scumpe decât anul trecut” a precizat Adrian Bența, la Antena 3.

Despre efectele inflației, economistul a spus că le simțim deja de ceva timp și ”cu siguranță tendința va fi în continuare de creștere a prețurilor”. Acesta se așteaptă ca-n 2-3 ani să existe o echilibrare, respectiv o stagnare, nu o reducere: ”Se vor așeza la o valoare mai mare”. El a apreciat măsurile BNR și spune că cel 15%, în caz contrar, ar fi fost mult mai mare, dar reversul medaliei este scumpirea împrumuturilor.

Iată ce a anunțat INS în această dimineață:

Preţurile de consum în luna septembrie 2022 comparativ cu luna august 2022 au crescut cu 1,3%.

▪ Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 13,1%.

▪ Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 este 15,9%.

▪ Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2021 – septembrie 2022) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2020 – septembrie 2021) este 11,8%.

----

Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu, a afirmat că ”depindem de evoluţia preţurilor la energie. Ce-i drept, carburanţii n-au mai contribuit la creşterea inflaţiei. Dar am văzut cu toţii întreaga epopee europeană la preţurile la energie, cu implicaţii locale evidente. Această epopee a evoluat altfel, într-un scenariu mai pesimist. Am văzut, de altfel, şi pe piaţa locală o creştere spectaculoasă a preţurilor la energie cu impact pe toată producţia industrială. Iar acest transfer de la energie pe alimentele procesate a fost principalul determinant al trendului ascendent inflaţiei din ultima perioadă”.

”A crescut inflația mai mult decât ne așteptam”

”Nu putem spune că va creşte un preţ sau un alt preţ, dar o inflaţie pozitivă înseamnă creşteri de preţuri. Important este ritmul acestor creşteri de preţuri. El este ceva mai temperat” mai afirma Dan Suciu. Citește mai mult aici

Banca Națională a României nu poate crește dobânzile atât cât crește inflația, a subliniat, luni, Dan Suciu, afirmând că ar fi trebuit să intrăm pe o uşoară traiectorie descendentă, doar că nu este încă momentul. ”A crescut (dobânda cheie - n.r.) pentru că a crescut inflaţia mai mult decât ne aşteptam şi am văzut această creştere. Cumva în trimestrul al IV-lea al acestui an ar fi trebuit sau am fi vrut să intrăm pe o uşoară traiectorie descendentă. Nu este încă momentul unei traiectorii descendente, indiferent că este uşoară sau nu. Probabil acest episod se va muta spre anul viitor. Atâta vreme cât creşte inflaţia, din păcate, nu putem să nu creştem dobânzile. Sau nu pot să nu crească dobânzile. Ele sunt condiţionate de creşterea inflaţiei şi sunt răspunsul la creşterea inflaţiei. Sigur că e un efort şi ne preocupă această îngrijorare pe care o creează creşterea dobânzilor, mai ales asupra Robor-ului şi IRCC-ului, care implicit determină creşterea ratelor. Şi Banca Naţională a fost preocupată de această chestiune, nu numai prin empatia şi compasiunea pe care o avem faţă de situaţie ci prin pregătirea persoanelor care au asemenea rate că urmează o perioadă a dobânzilor mari. Puteam să creştem mai abrupt dobânda", a spus Dan Suciu, la Digi24, întrebat despre perspectiva de creştere a dobânzilor, notează Agerpres.

”Banii au fost extrem de ieftini”



”Banii au fost extrem de ieftini, dar am anunţat de multă vreme la banca centrală: Aveţi grijă, de un an de zile vorbim asta, aveţi grijă, perioada dobânzilor mici sau foarte scăzute a fost o excepţie, s-a încheiat. Urmează o perioadă de dobânzi relativ normale. Nu ne aşteptam să avem 15% inflaţie şi din cauza războiului şi aşa mai departe. Să trecem o dată de episodul geopolitic şi al crizei energetice şi vom avea dobânzile normale. Asta este, de fapt, situaţia pe care o observăm", a mai spus Dan Suciu.



Întrebat dacă inflaţia ar putea ajunge la 20% anul acesta, directorul de comunicare al BNR a răspuns: ”Nu avem semnale, dacă nu se întâmplă o catastrofă. Din păcate, putem să vedem şi catastrofe în perioada imediat următoare dacă ne uităm un pic mai la est. (...) Nu, nu vedem inflaţia să crească atât de puternic. Ce urmează acum, dacă vom mai avea uşoare creşteri, ele sunt în jurul valorii actuale, nu foarte depărtate de valoarea de 15% pe care o avem acum. (...) O intervenţie în piaţă s-a dovedit foarte utilă: compensare cu plafonare dacă am făcut în România - şi alte ţări au făcut exerciţii similare. Din perspectiva reducerii inflaţiei, preocuparea principală a băncii centrale a fost o soluţie. Altfel, am fi avut inflaţia de peste 20% pe care aţi evocat-o dvs. Fără această compensare/plafonare, inflaţia ar fi depăşit acest procent", a mai spus purtătorul de cuvânt al BNR.

