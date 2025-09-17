Kremlinul reacționează, după ce Procurorul General al României a acuzat Rusia de implicarea în alegerile din România

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a reacționat la acuzațiile Procurorului General al României.

Alex Florența, Procurorul General al României, a declarat ieri că Federația Rusă ar fi desfășurat, încă din 2022 „o operațiune hibridă“ în țara noastră, iar patru companii asociate cu Rusia au gestionat boți și conturi false care au cuprins peste 1,3 milioane de oameni.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru RBC că acuzațiile aduse Federației Ruse de autoritățile de la București sunt similare acuzațiilor de influență asupra rezultatelor alegerilor prezidențiale din Statele Unite din 2016.

„Nu. Acestea nu corespund realității. Să ne amintim cum Washingtonul a acuzat Rusia de interferență în alegeri, tentative de destabilizare etc. Apoi ei înșiși au recunoscut că nu a fost așa. Același lucru este valabil și pentru România“, a spus Peskov.

