Kremlinul pune un „spion” în fiecare telefon nou. Ce este Max, noua aplicație cu care Putin vrea să înlocuiască WhatsApp

Rusia pregătește „un spion în fiecare telefon”. Funcționarii publici, angajații băncilor și personalul medical sunt deja forțați să își instaleze această aplicație.

În timp ce trupele ruse înaintează în estul Ucrainei, Kremlinul deschide un nou front, de data aceasta împotriva propriului popor. Inspirându-se din modelul chinezesc, Moscova își împinge cetățenii să folosească o aplicație de mesagerie care oferă acces autorităților la datele personale și îi izolează de restul Internetului, scrie Politico.

Aplicația, numită Max, a fost comparată cu WeChat-ul din China din cauza lipsei criptării end-to-end și a politicii de confidențialitate care permite accesul autorităților la informații precum istoricul conversațiilor, lista de contacte, fotografii și date de localizare. „Practic, dezvoltatorii spun că vor preda totul autorităților”, explică Mihail Klimarev, șeful Societății pentru Protecția Internetului din Rusia, aflat în exil.

Pentru a se înregistra pe Max, utilizatorii trebuie să folosească un număr de telefon rusesc sau din Belarus, ceea ce presupune prezentarea unui act de identitate. Astfel, orice colectare de date poate fi legată direct de o persoană.

„Tot ce faci acolo este la dispoziția FSB-ului”, avertizează Klimarev.

Aplicația a strâns 30 de milioane de utilizatori în doar câteva luni

Lansată în iunie, aplicația a crescut rapid de la 1 milion la 30 de milioane de utilizatori în doar câteva luni. Totuși, rămâne mult în urma rivalilor: WhatsApp are aproximativ 96 de milioane de utilizatori în Rusia, iar Telegram circa 90 de milioane. Diferența? Max are sprijinul direct al statului.

În iunie, Vladimir Putin a semnat o lege pentru crearea unui „mesager național”, iar compania rusă VK a fost desemnată să-l dezvolte. VK este controlată indirect de Gazprom și de oligarhul Iuri Kovalciuk, un apropiat al președintelui, și este condusă de fiul lui Serghei Kiriyenko, unul dintre principalii consilieri ai lui Putin. Toți se află sub sancțiuni americane. Începând din această lună, toate telefoanele noi vândute în Rusia trebuie să vină preinstalate cu Max.

În paralel, agenția de reglementare Roskomnadzor a început să blocheze apelurile pe WhatsApp și Telegram, sub pretextul combaterii fraudei și terorismului. Meta, compania-mamă a WhatsApp, a denunțat decizia ca pe o tentativă de încălcare a dreptului oamenilor la comunicare securizată.

Funcționarii publici din Rusia, angajații băncilor și personalul medical, presați să-și instaleze aplicația Max

Între timp, funcționarii publici, angajații băncilor și personalul medical sunt presați să treacă pe Max. Aplicația este promovată intens prin campanii oficiale și pe rețelele sociale. Într-un videoclip devenit viral la Penza, difuzoarele stradale avertizează cetățenii să nu filmeze drone, după care transmit brusc un mesaj publicitar pentru Max: „comunicare convenabilă și sigură”.

Influenceri și vedete promovează și ei aplicația, subliniind cu entuziasm că funcționează „chiar și în parcare” sau „în lift”.

Dezvoltatorii promit că Max va integra, asemenea WeChat, servicii guvernamentale, bancare și comerciale.

Pentru Kremlin, aplicația reprezintă un nou pas în construirea așa-numitului „Internet suveran”. În 2019, Putin a semnat legea care îi permite să controleze infrastructura Internetului din Rusia. După invazia Ucrainei din 2022, represiunea online a crescut masiv: mii de site-uri au fost blocate, căutările de informații considerate „extremiste” au fost incriminate, iar promovarea VPN-urilor a devenit ilegală.

„Este un spion în buzunarul tău”

„Max este ultima cărămidă din Marele Zid de foc rusesc. Nu mai vor doar să controleze ce spui în public, ci și comunicarea privată. Nimic nu împiedică aplicația să predea autorităților întregul istoric al conversațiilor – inclusiv drafturi sau mesaje șterse”, spune Sarkis Darbinyan, cofondator al organizației pentru drepturile digitale RKS Global.

Potrivit experților, cei mai expuși riscurilor sunt tinerii care refuză mobilizarea, jurnaliștii independenți, membrii comunității LGBTQ+ și alți cetățeni vulnerabili politic.

„Este un spion în buzunarul tău”, avertizează Darbinyan.

În plus, pentru că este necesar un număr rusesc sau din Belarus, aplicația este greu de folosit din afara țării, izolând și mai mult populația de restul lumii.

