Rusia pretinde că rămâne deschisă dialogului și pregătită să soluționeze criza ucraineană, însă realitatea indică contrariul. Moscova continuă să împiedice negocierile și încearcă să dea vina pe Kiev și pe Europa pentru întârzieri. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a încercat să prezinte situația ca pe un blocaj extern, ignorând propriile acțiuni care perpetuează conflictul.

„Am auzit aceste declarații. Rusia își menține interesul și disponibilitatea de a soluționa criza ucraineană prin mijloace politico-diplomatice”, a spus el, comentând declarația președintelui american Donald Trump, potrivit căreia răbdarea sa față de președintele Rusiei, Vladimir Putin, se epuizează, scrie Interfax.

Cu toate acestea, Peskov acuză Kievul și Europa: „Din partea Kievului, procesul este artificial încetinit. Nimeni nu vrea să intre în esența conflictului. Europenii împiedică procesul, ei nu intenționează să acorde atenție cauzelor principale ale acestei crize, deschizând astfel calea pentru discutarea soluțiilor pentru cauzele reale. Rusia își păstrează totuși deschiderea și disponibilitatea la dialog”.

„Această pauză (în negocieri n.r.) este evidentă. Se vede că nu există flexibilitate în poziția Ucrainei și nici disponibilitatea regimului de la Kiev de a începe o discuție serioasă. Există apeluri la o întâlnire imediată, dar acestea sunt mai degrabă menite să aibă un efect emoțional”, a mai spus acesta.

Peskov: O întâlnire nepregătită „va fi absolut inutilă”

Dmitri Peskov avertizează că o întâlnire nepregătită „va fi absolut inutilă”.

„Noi, la rândul nostru, spunem că astfel de întâlniri, orice contacte la cel mai înalt nivel, trebuie să fie bine pregătite, astfel încât în timpul unui astfel de dialog să fie fixate concluziile care trebuie stabilite în prealabil la nivel de experți. Dar nici regimul de la Kiev, nici europenii nu sunt dispuși să facă acest lucru”, a mai declarat el.

În practică, însă, lipsa de pregătire și reticența la compromis vin mai degrabă din partea Rusiei, iar acuzațiile lansate la adresa Kievului și Europei par mai degrabă un mecanism de a justifica propria lipsă de progres în negocieri.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News