Partidul proeuropean aflat la guvernare în Republica Moldova a obținut o victorie covârșitoare în fața rivalului său apropiat de Rusia la alegerile parlamentare de duminică, arată rezultatele, reprezentând un impuls major pentru moldovenii care doresc aderarea la UE și desprinderea de influența Moscovei.

Într-o declarație pentru presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că moldovenii care locuiesc în Rusia, care tradițional tind să voteze pentru forțele politice pro-ruse, nu au putut să își exprime votul.

„Sute de mii de moldoveni au fost privați de posibilitatea de a vota în Federația Rusă din cauza faptului că li s-au pus la dispoziție doar două secții de votare”, a spus Peskov.

Întrebat dacă Moscova recunoaște rezultatele, Peskov a subliniat că unele forțe politice din Moldova au semnalat posibile nereguli.

„Mai întâi, probabil că moldovenii înșiși ar trebui să rezolve această problemă. Din câte știm, unele forțe politice și-au exprimat dezacordul și vorbesc despre posibile încălcări ale procesului electoral”, a adăugat el.

Aproximativ 500.000 de cetățeni moldoveni trăiesc în Rusia, potrivit oficialilor guvernamentali ruși.

Cele mai multe dintre marile state europene, unde trăiesc mai puțini moldoveni decât în Rusia, au avut duminică disponibile mai mult de două secții de vot pentru alegători.

Conform autorităților moldovene, în Rusia au fost exprimate puțin peste 4.000 de voturi, aproximativ două treimi dintre acestea pentru principalul bloc pro-rus. În schimb, cetățenii moldoveni care locuiesc în Germania au votat în peste 38.000 de cazuri, la 36 de secții de votare diferite, majoritatea sprijinind partidul de guvernământ.