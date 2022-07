Kovesi, o variantă numai bună la conducerea NATO

Jurnalistul Val Vâlcu a făcut o predicție uimitoare, în spirit de glumă, referitoare la cine ar putea ajunge șef NATO, în locul lui Jens Stoltenberg, în cadrul emisiunii News Pass, prezentată de Laura Chiriac, la B1 TV.

„Cred că Boris Johnson are cele mai mici șanse la șefia NATO. El a fost acum într-o campanie de imagine și este într-un imens scandal, pentru că a demisionat și probabil a vrut să se vadă și el într-o uniformă, pentru niște publicitate, după care cei de la The Telegraph au speculat. De ce spun asta? Europa e oricum destul de greu încercată, ar fi o palmă să pui un britanic după Brexit și așa mai departe, plus scandalul de care aminteam”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

Referitor la faptul că sunt presiuni ca următorul Secretar General NATO să fie o femeie, Val Vâlcu a propus-o pe, nimeni alta decât Laura Codruța Kovesi:

„Dacă vreți un personaj feminin la conducerea NATO, cred că după ce s-a lucrat atât de mult la statuia celei mai importante persoane de la Bruxelles, Laura Codruța Kovesi este automat în această discuție.”

Analistul militar Alexandru Grumaz a intervenit apoi pentru a spune că „la ora actuală, Secretarul General Adjunct este Mircea Geoană, nu vor fi niciodată doi români la conducerea NATO!”

Boris Johnson ar putea schimba Downing St cu unul dintre cele mai importante roluri de pe scena mondială, potrivit presei britanice.

Deputatul ucrainean Oleksii Goncharenko este în fruntea solicitărilor ca Johnson să preia postul atunci când actualul secretar general Jens Stoltenberg demisionează, anul viitor – iar personalitățile înalte din rândurile conservatoare cred că Johnson are experiența, energia și convingerile pe care le solicită postul.

Johnson a fost numit cetățean de onoare al Odessei ca recunoaștere pentru sprijinul său pentru Ucraina, iar președintele Volodimir Zelensky și-a exprimat „tristețea” pentru demisia premierului din funcția de lider conservator și l-a descris drept un „erou”.

Făcând presiuni ca Johnson să câștige rolul NATO, Goncharenko a spus: „Conducerea lui Boris Johnson în timpul acestui război a asigurat că Ucrainei au fost furnizate provizii militare, economice și umanitare vitale. Regatul Unit a fost unul dintre cei mai importanți susținători ai noștri și a impus sancțiuni semnificative Rusiei.

„Ar fi persoana potrivită care să preia locul lui Jens Stoltenberg, deoarece înțelege provocările cu care se confruntă NATO și Occidentul. El va sprijini întotdeauna Ucraina în lupta noastră împotriva lui Hitler din secolul 21 și va sprijini membrii NATO și obiectivele NATO cu același nivel de sprijin neîntrerupt.”

Un ministru al guvernului, citat de Express, a spus: „Pe scena mondială, Boris Johnson a fost un luptător pentru libertate. Și-a arătat dragostea pentru libertate acasă și pe tot globul.”

„Înțelegerea lui despre politica europeană, relațiile sale cu aliații noștri de pe continent și apărarea suveranității Ucrainei îl evidențiază ca un om de stat capabil să conducă continentul prin această perioadă de provocare, conflict și schimbare.”

Un alt ministru al Guvernului a spus: „După cum știm cu toții, în ciuda problemelor interne, el este un politician foarte respectat în străinătate. Sunt sigur că mai avem multe de văzut de la el.

Dacă are sprijinul colegilor din NATO, ar putea fi un rol perfect viitor pentru el.”

Fostul ministru pentru Brexit, David Jones, a spus că este o „idee genială” ca domnul Johnson să devină secretar general al NATO:

„Boris a condus de fapt răspunsul occidental la Putin. Boris a fost cel care a mers în Suedia și Finlanda și i-a îndemnat pe liderii ambelor țări să facă cereri pentru aderarea la NATO, ceea ce, desigur, au făcut.”

Deputatul Clwyd West a spus că s-a întâlnit cu un refugiat ucrainean care a spus că premierul a „făcut mai mult decât orice lider occidental pentru a sprijini Ucraina”.

Fostul ministru al forțelor armate Mark Francois a lăudat bilanțul domnului Johnson cu privire la Ucraina, spunând: „Oamenii se vor certa probabil legat de moștenirea lui Boris Johnson timp de ani de zile – dar ceea ce este în mod clar incontestabil este sprijinul său absolut ferm pentru Ucraina în fața barbarității ruse. Dacă ar fi aplicat pentru a deveni secretar general al NATO, bănuiesc că s-ar putea baza pe președintele Zelenski pentru o referință.”

Deputatul conservator de origine poloneză Daniel Kawczynski și-ar dori, de asemenea, să-l vadă pe Johnson în postul menționat.

El a spus: „Țările care se află în prima linie a unei Rusii din ce în ce mai beligerantă, se uită fără îndoială către Marea Britanie pentru conducere pe continentul nostru – mai mult decât către Germania și Franța, care s-au apropiat de Rusia... Și așa, eu cred că a venit timpul pentru un secretar general britanic al NATO și cine este mai bun decât cineva la fel de recunoscut ca fostul nostru prim-ministru?”

Marea Britanie a furnizat trei secretari generali în istoria alianței – Lord Ismay (1952-1957), Lord Carington (1984-1988) și George Robertson (1999-2003).

