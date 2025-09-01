Kim Jong Un inspectează o nouă linie de producție a rachetelor

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a inspectat o nouă linie de producție a rachetelor și procesul de automatizare a fabricării acestora, a anunțat luni agenția de stat KCNA, potrivit Reuters.

Vizita sa de duminică la linia de producție a rachetelor a avut loc înaintea unei călătorii planificate la Beijing, unde Kim urmează să participe la o paradă militară și să interacționeze cu lideri străini, inclusiv președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin.

Înainte de a călători în China, turul lui Kim al unei fabrici de arme pare să aibă „intenția de a demonstra capacitățile de producție a rachetelor”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Unificării din Coreea de Sud, care se ocupă de relațiile inter-coreene.

Coreea de Nord se află sub sancțiuni internaționale dure impuse din cauza programelor sale de arme nucleare și rachete balistice, dezvoltate în încălcarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al ONU.

Experții și oficialii internaționali spun că sancțiunile și-au pierdut mare parte din eficiență, pe fondul sprijinului economic, militar și politic tot mai mare din partea Rusiei și Chinei.

Potrivit KCNA, Kim a declarat că procesul de producție modernizat va ajuta la creșterea pregătirii pentru luptă a unităților principale de rachete.

El și-a exprimat satisfacția față de noul sistem automatizat de producție a rachetelor, care ar urma să crească productivitatea și să asigure calitatea produselor, a relatat KCNA.

Coreea de Nord a trimis soldați, muniție pentru artilerie și rachete în Rusia pentru a sprijini Moscova în războiul său împotriva Ucrainei.

Ministerul de Externe nord-coreean a criticat, de asemenea, cooperarea americană cu Japonia și Coreea de Sud, menționând în mod special o declarație comună trilaterală recentă care avertiza asupra amenințărilor cibernetice venite din partea Phenianului.

Ministerul „denunță și respinge cu fermitate” Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud pentru folosirea spațiului cibernetic ca „teatru al confruntărilor geopolitice și propagandei ostile”, a declarat un purtător de cuvânt, potrivit KCNA.

„Cu cât Statele Unite persistă mai mult în actele sale ostile și răuvoitoare împotriva RPDC prin intensificarea colaborării cu țările-satelit, cu atât mai multă neîncredere și ostilitate se vor acumula între RPDC și SUA”, a adăugat purtătorul de cuvânt, folosind inițialele denumirii oficiale a Coreei de Nord.

