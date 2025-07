Kim Jong Un, în lacrimi la ceremonia organizată pentru soldații nord-coreeni morți în Ucraina, după ce i-a trimis să îl ajute pe Putin - VIDEO

Kim Jong Un a organizat o ceremonie dedicată soldaților nord-coreeni uciși pe frontul din Ucraina. El a fost surprins atingând sicriele repatriate, într-o recunoaștere publică rară că forțele armate ale țării sale au suferit pierderi în conflict, transmite The Guardian.

Imagini cu liderul nord-coreean stând în fața a șase sicrie acoperite în steagul național au fost proiectate pe un ecran în cadrul unui concert de gală organizat duminică, pentru a celebra primul an de la semnarea unui tratat militar între Coreea de Nord și Rusia.

Evenimentul de la Teatrul Mare din Estul Phenianului a combinat spectacole ale artiștilor nord-coreeni și ruși invitați, alături de imagini care sărbătoreau pactul de apărare reciprocă încheiat între Kim și președintele rus Vladimir Putin la Phenian, în iunie anul trecut.

Mai întâi, sunt prezentate imagini cu soldați din Coreea de Nord și Rusia fluturând steagurile naționale. Ulterior, apar scene cu Kim Jong Un alături de sicriele soldaților căzuți pe front, iar o altă fotografie arată pagini dintr-un caiet pătat cu sânge, despre care se crede că a aparținut unui soldat nord-coreean și a fost descoperit pe un câmp de luptă din regiunea Kursk, Rusia.

Potrivit agenției sud-coreene Yonhap, caietul conținea mesaje precum: „Momentul decisiv a sosit în sfârșit” și „Să luptăm curajos în această bătălie sfântă cu dragostea și încrederea nemărginită acordată de iubitul nostru Comandant Suprem”, o referire la Kim Jong Un.

Nu este clar când a avut loc ceremonia de repatriere. Kim și alți oficiali, inclusiv sora sa, Kim Yo Jong, și ministrul de Externe Choe Son Hui, poartă haine de iarnă, ceea ce sugerează că rămășițele soldaților ar fi fost aduse înapoi în Coreea de Nord în urmă cu câteva luni.

După ce a negat luni de zile că soldați nord-coreeni ar fi fost trimiși să lupte alături de forțele ruse, regimul încearcă acum să dea o interpretare pozitivă implicării sale în conflictul din Ucraina.

„Probabil că statul nord-coreean a dorit să prezinte soldații căzuți nu doar ca niște sacrificii, ci ca parte a unei narațiuni a victoriei”, a spus Hong Min, cercetător principal la Institutul Coreean pentru Unificare Națională, pentru Yonhap.

„Materialul video pare să fi fost făcut public după ce cele două țări au recunoscut desfășurarea trupelor și au declarat succesul operațiunii comune pentru recucerirea regiunii Kursk din vestul Rusiei”, a adăugat Hong.

Imaginile transmise de televiziunea de stat KRT l-au arătat pe Kim, care părea uneori emoționat, cu lacrimi în ochi, așezat lângă invitații săi, ministrul rus al Culturii, Olga Liubimova, și fiica sa, Kim Ju Ae. În public, oamenii își ștergeau lacrimile.

